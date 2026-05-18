Посолка ЄС висловила бачення, як має закінчитися війна, адже РФ втрачає імпульс

Ситуація на фронті демонструє, що РФ не здатна побороти Сили оборони України на полі бою.

Посолка Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова наголошує, що настав час, аби Росія відмовилась від війни, і погодилась припинити бойові дії. Про це дипломатка повідомила у соціальній мережі Facebook.

Як заважила Матернова, Україна в останні місяці відчутно посилила свої атаки на військові цілі в глибокому тилу російської території. Зокрема, з надією змінити розрахунки Путіна у війні, Україна у ніч з 16 на 17 травня Україна здійснила одну з найбільш атак на Москву.

"Росія не здатна взяти гору над Україною на полі бою. У неї вичерпуються солдати, мотивація і стійкість. І оскільки вона програє на лінії фронту, вона посилює свої атаки на цивільних", - відзначила дипломатка.

Як приклад, вона звернула увагу, що лише минулої ночі Росія запустила 14 балістичних і 8 крилатих ракет, а також 524 дрони проти України.

"Росія втрачає імпульс. Україна починає сильно чинити опір. Москва врешті-решт має зрозуміти, що настав час завершити цю війну. Але не на умовах, продиктованих Кремлем. А на умовах, які обидві сторони можуть прийняти. Росіє, чи ви вже це розумієте?", - наголосила Матернова.

Яким може бути завершення війни - останні прогнози

Як повідомляв УНІАН, аналітики видання The Washington Post пов’язують заяву Путіна про те, що війна в Україні "наближається до завершення" не з готовністю Кремля до миру, а зі зростаючим внутрішнім тиском на російську владу.

Як вважає керівник зовнішньої розвідки Естонії Каупо Розін, ініціатор війни Володимир Путін має мало хороших варіантів в Україні, оскільки його збройні сили не можуть суттєво просунутися на полі бою, тоді як західні санкції виснажують його ресурси.

Аналітики найбільшого банку США JPMorgan Chase вважають, що війна в Україні завершиться, найімовірніше, за сценарієм, схожим на умови миру між СРСР і Фінляндією за підсумками Другої світової війни.

Однаке експерт з питань Росії та історик Маттіас Уль вважає, що не варто чекати на скоре завершення війни, бо бойові дії можуть перейти у нескінченну війну дронів.

