Відповідальність за "деградацію договірного режиму" влада РФ покладає на США.

18 грудня Російська Федерація офіційно покинула групу країн-учасників Договору з відкритого неба.

"З 18 грудня 2021 р. Російська Федерація більше не є стороною Договору з відкритого неба (ДВН) і, відповідно, не входить до складу передбаченої його положеннями групи держав-учасниць", - йдеться в заяві російського МЗС.

У відомстві стверджують, що влада пішла на цей крок нібито "в інтересах зміцнення міжнародної безпеки":

"Одним з вагомих аргументів стала тоді участь у договорі США, які виступали за транспарентність у військовій області, але не поспішали відкривати свою територію для застосування заходів довіри. ... Він (договір - УНІАН) став жертвою внутрішньої боротьби різних груп впливу в США, верх в якій взяли "яструби". Взяв гору курс Вашингтона на руйнування раніше досягнутих домовленостей в області контролю над озброєннями".

"З повагою ставимося до рішення держав-учасниць, що залишаються в договорі, продовжити його імплементацію. Бажаємо їм конструктивної та плідної спільної роботи. Проте вже очевидно, що без участі США і нашої країни ефективність ДВН різко знизиться: зона його застосування зменшиться приблизно на 80 відсотків, різко скоротиться кількість планованих на 2022 рік місій відкритого неба. Вся відповідальність за деградацію договірного режиму лежить на ініціаторі розвалу ДВН - Сполучених Штатах Америки", - також заявили в МЗС.

Що таке Договір з відкритого неба

Договір з відкритого неба або ДВН (англ. The Treaty on Open Skies) - це багатосторонній міжнародний договір, який дозволяє вільні польоти неозброєних розвідувальних літальних апаратів в повітряному просторі країн-підписантів.

Читайте такожУ Кремлі відповіли на питання про можливого наступника Путіна24 березня 1992 року в Гельсінкі його підписали представники 23 держав-членів Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ). Російська Федерація ратифікувала Договір 26 травня 2001 року, проте фактично брала участь у ньому від початку.

У травні 2020 року на той момент президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ДВН. За його словами, Росія порушувала положення договору. 22 листопада США офіційно вийшли з Договору.

У січні 2021-го Росія також заявила про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу з ДВН. 17 червня 2021 року Росія вийшла з групи учасників цього Договору. Рішення набуло чинності 18 грудня.

Раніше НАТО закликала Росію переглянути рішення.

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Автор: Катерина Комолова