Торік Договір денонсували США, пояснюючи це тривалими порушеннями з боку Росії.

Росія офіційно відмовилася від укладеного нею Договору з відкритого неба (ДВН) - угоди, що дозволяла їй проводити спостережні польоти над територіями інших країн, а іншим країнам - над територією Росії.

Відповідний закон в понеділок, 7 червня, підписав президент РФ Володимир Путін.

Документ опубліковано на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

"Денонсувати Договір з відкритого неба, підписаний в місті Гельсінкі 24 березня 1992 року", - йдеться в документі.

Що таке Договір з відкритого неба

Договір з відкритого неба - The Treaty on Open Skies - це міжнародний договір, що передбачає встановлення "режиму відкритого неба", тобто можливість здійснювати спостережні польоти держав-учасниць над територіями один одної з метою контролю і спостереження за військовою діяльністю, моніторингу кризових ситуацій тощо.

Читайте такожСША сповістили Росію, що не відновлюватимуть Договір про відкрите небоДВН підписали 24 березня 1992 року в Гельсінкі (Фінляндія) 27 країн-учасниць НБСЄ (з 1995 року - ОБСЄ). Документ набув чинності в січні 2002 року.

Станом на 2017 рік учасницями договору були 34 держави: Бельгія, Білорусь, Болгарія, Боснія і Герцеговина, Велика Британія, Греція, Грузія, Данія, Естонія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Люксембург, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, Польща, Португалія, Росія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Туреччина, Угорщина, Україна, Франція, Фінляндія, Швеція, Чехія, Хорватія.

Вони взяли на себе зобов'язання надавати можливості проводити наглядові польоти над своєю територією на підставі запиту в рамках встановлених квот.

Вихід США з Договору з відкритого неба

У травні 2020 року на той час президент США Дональд Трамп оголосив про вихід країни з ДВН. За його словами, Росія порушувала положення договору. 22 листопада США офіційно вийшли з Договору.

У січні 2021-го Росія також заявила про початок внутрішньодержавних процедур щодо виходу з ДВН.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Вікторія Токарєва