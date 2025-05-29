Передача золота забезпечує додаткову анонімність, оскільки обходить традиційні фінансові системи, залишаючи обмежений цифровий слід.

Російська Федерація платила Ірану за безпілотники "шахед" в тому числі золотом. У звіті дослідницької групи C4ADS, який опинився в розпорядженні The Washington Post, описано складну систему платежів, що використовувалася в багатомільйонній угоді щодо покупки дронів-камікадзе.

Зазначається, що крім звичайного банківського переказу, який, згідно з документами, було оброблено через банк в Об'єднаних Арабських Еміратах, Росія також поставила в рамках угоди золото.

У витягу з контракту між російським виробником дронів, заводом "Алабуга" і підсанкційною іранською компанією Sahara Thunder докладно описано поставку золотих злитків на загальну суму близько 104 мільйонів доларів.

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"Використовуючи золото, сторони уникли використання долара США, який може бути в дефіциті або підданий санкціям з боку Міністерства фінансів США. Передача золота також забезпечує додаткову анонімність, оскільки обходить традиційні фінансові системи, залишаючи обмежений цифровий слід", - ідеться у звіті.

Важливо, що іранські корпоративні дані показують, що за кілька місяців після запровадження санкцій США компанія Sahara Thunder почала процес ліквідації. Ймовірно, на її місці з'явиться інша юридична особа.

Згідно зі звітом, партнерство Росії та Ірану в галузі безпілотних літальних апаратів підкреслило обмеженість глобальних санкцій, оскільки санкціоновані суб'єкти адаптуються, а на їхнє місце приходять інші. Там зазначають:

"Лише розуміючи та адаптуючись до цих тактик, глобальні зацікавлені сторони можуть завадити діяльності подібних суб'єктів".

Як РФ модифікує "шахеди"

Росія покращила іранські безпілотники Shahed-136, додавши до них 90-кілограмові боєголовки, завдяки чому вони можуть завдавати ще більшої шкоди під час ударів по українських містах. Нові комбіновані боєголовки створюються як дві різні моделі, проте обидві важать по 90 кг. Одну з них роблять у Росії, іншу - в Ірані.

Російська модель під назвою КОФЗБЧ має кумулятивний, осколковий, фугасний та запалювальний ефекти, а саме може руйнувати будівлі, розкидати смертоносні уламки, спричиняти пожежі та створювати потужну ударну хвилю. Версія Ірану не має запалювальної здатності, проте все одно завдає сильного удару.

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