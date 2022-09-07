Це може призвести до перегляду списку дозволених для експорту в Росію товарів.

Росія через виснаження ресурсів почала використовувати для війни проти України деякі товари і продукти, які раніше не використовувалися, як військовий інструмент.

Про це заявити міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс.

"З виснаженням військових ресурсів, Росія почала використовувати деякі товари і продукти, які раніше не використовувалися як військовий інструмент", - заявив він на зустрічі міністрів закордонних справ країн Північно-Балтійської вісімки Nordic-Baltic Eight.

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За його словами, окупанти вдаються до винахідливості, через втрату ресурсів. Це може спричинити за собою зміну експортних списків в РФ.

"Країни, які беруть участь у нашій зустрічі, можуть звернутися до Єврокомісії і запропонувати переглянути експортні списки", - пояснив Ландсбергіс.

Як повідомляв УНІАН, у травні міністр торгівлі США Джина Раймондо заявляла, що Росія так відчайдушно потребує найскладніших напівпровідників для своєї програми озброєнь, що вдалася до вилучення мікрочіпів з посудомийних машин і холодильників.

Розслідування, проведене агентством Reuters спільно з RUSI в серпні, показало, що в російському військовому обладнанні, виявленому на полі бою, як і раніше були широко поширені компоненти американських та інших західних технологічних компаній.

Conflict Armament Research в недавньому звіті після вивчення зразків російської зброї, виявлених в Україні, заявило, що в них використано безліч неросійських деталей, вироблених після санкцій, введених за вторгнення в Крим.

Фахівці виявили, що російські інженери покладалися на певні напівпровідники конкретних західних виробників не тільки в боєприпасах, але і в безпілотниках-розвідниках, обладнанні зв'язку, авіоніці для вертольотів та інших товарах військового призначення.

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