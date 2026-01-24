Від Бразилії до Уганди: де Росія вербує людей для складання 'Шахедів'

Після початкового фокусу на Африці Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки.

Росія вербує людей по всьому світу для роботи на заводі зі складання "Шахедів" в особливій економічній зоні "Алабуга" в Татарстані. Як пише "Радіо Свобода", згідно з даними аналітиків, після початкового фокусу на Африці Росія переключилася на країни Південної та Центральної Америки, перетворивши програму "Алабуга Старт" на глобальний канал постачання підневільної робочої сили для потреб оборонно-промислового комплексу.

Африка і не тільки

Африка, за даними американського аналітичного центру "Фонд захисту демократій", стала першим і наймасштабнішим регіоном для рекрутингу в "Алабуга Старт". Активний набір ведеться в Уганді, Ефіопії, Нігерії, Кенії, Руанді, Південній Африці та Ботсвані.

При цьому до середини 2025 року програма "Алабуга Старт" прагнула охопити вже більше десяти країн іншого регіону – Латинської Америки (включаючи Бразилію, Еквадор і Болівію).

Відео дня

Вербувальники, як і в країнах Африки, використовують агресивний цифровий маркетинг: від таргетованої реклами в TikTok і Instagram до відеороликів, створених за допомогою штучного інтелекту, пишуть аналітики.

Згідно зі свідченнями учасниць програми "Алабуга Старт", до 90% новобранців розподіляють на заводи зі складання дронів. Від кандидаток вимагають постійних звітів: фотографії посадкових талонів, селфі з літака і фіксацію проходження всіх транзитних точок. Після прибуття в особливу економічну зону дівчата опиняються в умовах тотального стеження і "фінансової кабали", пишуть аналітики:

"Замість обіцяної зарплати в $500 багато хто отримує ледь шосту частину цієї суми – після вирахувань за проживання, курси мови та "адміністративні штрафи". Ситуація ускладнюється ще й тим, що дівчата контактують з їдкими хімікатами, що викликають опіки, а після атак українських БПЛА на територію ОЕЗ "Алабуга" адміністрація почала конфісковувати паспорти у тих, хто намагався покинути програму".

Фокус на Бразилії

Аналітики відзначають, що в даний час Бразилія є основною метою зусиль "Алабуга Старт" з набору персоналу в Латинській Америці. Найраніша активність датується кінцем січня 2025 року. Більшість зусиль з вербування в соціальних мережах у Бразилії припала на період з травня по липень. FDD виявила кампанії щонайменше 10 інфлюенсерів з великою аудиторією в TikTok та Instagram із загальною кількістю підписників 22 мільйони.

Вербування і в СНД

В середині минулого року стало відомо, що дівчат і юнаків з Центральної Азії зазивають на навчання і роботу в ОЕЗ "Алабуга". Вербувальники особливо досягли успіху в Киргизстані: представники "Алабуги" підписали меморандум про співпрацю з Міністерством освіти і науки країни, безперешкодно відвідують школи і коледжі та проводять відбір учнів.

Новина про те, що "Алабуга Політех" заманює молодь на підприємство, з'явилася і в Казахстані. До рук активістів в Астані потрапили рекламні листівки, які роздавали школярам. У них говорилося, що до коледжу "Алабуга Політех" приймають з 14 років, а також були розміщені гасла "Нам всім потрібна перемога в СВО", "Зібрати ударні дрони, що знищують ворога – круто".

Росія збільшує виробництво дронів

Раніше повідомлялося, що Росія планує залучити до складання "Шахедів" тисячі робітників з Північної Кореї.

Встановлено, що залученій робочій силі Кремль обіцяє платити близько 2,5 долара за годину роботи, а зміна для працівників триватиме не менше 12 годин.

Вас також можуть зацікавити новини: