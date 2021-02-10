За словами Пєскова, Брюссель пішов шляхом «згортання діалогу з РФ практично у всіх сферах».

У Кремлі заявили, що відносини Росії і Євросоюзу погіршилися через Україну.

Читайте також"Танками не змогли": Кулеба про кремлівські наміри просувати "русский мир" в Україні "м'якою силою"Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це журналістам сказав прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков.

«Той самий переворот в Україні та низка інших конфліктних ситуацій призвели до погіршення відносин, - так, ми в цьому погодимося, це справді так. Саме ці ситуації призвели до погіршення відносин, саме тоді низка європейських країн, поставивши свої підписи під відомим документом, не виконали своїх зобов'язань, що призвело до державного перевороту, до силового перевороту в серці Європи», - сказав Пєсков.

Він наголосив, що саме тому відносини Росії і Європи погіршилися.

«Саме тому європейці перейшли до практики подвійних стандартів, що було для нас абсолютно неприйнятним. І, на превеликий жаль, саме тоді Брюссель пішов шляхом згортання діалогу з нашою країною практично у всіх сферах», - додав він.

За його словами, російська сторона неодноразово говорила про те, що «ми в цьому зв'язку глибоко шкодуємо і що ми шукаємо шляхів нормалізації наших відносин».

«Саме про це і йшлося на переговорах глав дипломатії Росії і ЄС. І саме говорилося про те, що незважаючи на надмірний потенціал проблемний в наших відносинах, все-таки має бути місце для діалогу. У тому числі цю ідею також висловлював і сам пан Боррель», - заявив Пєсков.

Він уточнив, що ці заяви глави європейської дипломатії про необхідність діалогу, зроблено в ході переговорів у Росії, Москві «імпонують більше».

«Ми дуже уважно стежимо за висловлюваннями пана Борреля. Насамперед хочу сказати, що, за наявною інформацією, переговори в Москві були набагато змістовнішими, аніж тільки одна тема, яку було згадано, - того, кого вони підтримують. Вони підтримують засудженого. Незрозуміло тільки в чому його підтримують, засудженого», - сказав Пєсков.

Візит Борреля до Москви

За підсумками візиту до Москви віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Росія не зацікавлена ​​в конструктивному діалозі з ЄС. За його словами, російська влада не хотіла використати його візит для налагодження конструктивного діалогу з Євросоюзом.

У Москві Боррель закликав міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова виконувати Мінські угоди щодо врегулювання війни на Донбасі. Високий представник ЄС вказав на важливість поважання територіальної цілісності України.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Роман Цимбалюк