Роздратованість в ЄС через поїздку головного дипломата в Москву може полегшити примирення Брюсселя з адміністрацією Байдена.

Новий конфлікт між Євросоюзом і Росією дає можливість США просувати спільну позицію Заходу щодо Москви. Адже чиновники по обидва боки Атлантичного океану якраз вирішують, як притягти до відповідальності Кремль за його поведінку з опозиціонером Олексієм Навальним.

Про це пише Wall Street Journal, нагадуючи, що верховний представник ЄС з закордонних справ Жозеп Боррель минулого тижня відвідав Москву. Це був останній крок в зусиллях посилити зв'язки з Росією, які очолив президент Франції Еммануель Макрон. Ці зусилля посіяли тривогу серед країн, які межують з Росією.

Читайте такожБоррель: Росія чітко дала зрозуміти, що не зацікавлена у діалозі з питань дотримання прав людиниАле голова МЗС Росії Сергій Лавров використав спільну прес-конференцію, щоб відчитати Борреля за критику переслідування Навального. Через кілька годин після того Боррель ще й дізнався, що Москва вислала трьох європейських дипломатів. В неділю він написав у своєму блозі, що "Росія стрімко віддаляється від Європи і розглядає демократичні цінності як екзистенційну загрозу". Він також підтримав запровадження санкцій ЄС проти Росії за те, що Навального відправили до в'язниці.

Впродовж останніх років Москва намагалася розділити США і ЄС. Для цього вона використала настороженість у деяких столицях Європи щодо економічних санкцій, введених проти Москви після військового вторгнення в Україну у 2014 році. Але події минулого тижня дають нові можливості адміністрації Джо Байдена. Держсекретар Ентоні Блінкен сказав, що Вашингтон хоче тісно координувати свої дії з союзниками в Європі у питанні Навального. Американські чиновники приєдналися до представників ЄС і Великої Британії, а також інших сторін в обговоренні справи російського опозиціонера.

"Росія плекає давню ілюзію, що вона може вести справи з окремими столицями, а Брюссель - ненадійна сила тут. З точки зору Вашингтона і його бажання посилити трансатлантичне партнерство, поїздка Борреля була чудовою", - сказав виданню голова лояльної до Кремля "Російської ради з міжнародних справ" Андрій Кортунов.

Читайте такожEUObserver: Принизливий візит Борреля в Росію допоміг Кремлю ще більше розколоти ЄСРосія використовувала подвійний підхід до Європи: вона демонструвала зневагу до ЄС, але намагалася вести справи напряму з країнами-учасницями. Але в цей же час її дратувало те, що її сусіди в регіоні збудували тісні відносини з ЄС, почавши переходити на західну модель демократії.

Російські чиновники публічно наголошували на потребі розвивати бізнес-взаємодію з Європою. І Лавров кілька разів повторив це під час зустрічі з Боррелем. Економіка, енергетика й інвестиційні зв'язки останнім часом зміцнювалися, попри санкції ЄС. В політичному ж полі, Росія атакувала блок, часто називаючи його васалом Вашингтона.

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Віце-президент Європейської комісії, високий представник ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Жозеп Боррель 5 лютого здійснив візит до РФ, де зустрічався з главою МЗС Сергієм Лавровим.

Того ж дня МЗС РФ повідомило про оголошення персонами non grata співробітників дипломатичних представництв Швеції, Польщі і Німеччини через участь у мітингах на підтримку опозиціонера Олексія Навального.

Після візиту Боррель заявив, що Росія не зацікавлена в конструктивному діалозі з ЄС. "Агресивно організована прес-конференція і видворення трьох дипломатів ЄС під час мого візиту показують, що російська влада не хотіла використати цю можливість для більш конструктивного діалогу з ЄС. Хоча це і не є повністю несподіваним, це викликає жаль...", - зазначив Боррель.

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Переклад: Лесь Димань