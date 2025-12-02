Її та ще чотирьох чоловіків затримали в аеропорту при спробі вилетіти до Росії через ОАЕ.

У Південній Африці радіоведучу державної станції SAfm Нонкулулеко Мантулу заарештували через підозру у вербуванні чоловіків для участі у війні проти України на боці Росії, повідомляє BBC.

Видання зазначає, що Нонкулулеко Патрісія Мантула є однією з п'яти осіб, яким, за словами прокурорів, висунуто подібні звинувачення. Закон країни забороняє громадянам Південної Африки вступати до лав іноземної армії без офіційного дозволу.

Відомо, що 39-річна жінка працювала ведучою програми "The Morning Bliss" на радіостанції SAFM, що належить SABC.

Арешт жінки та ще чотирьох осіб стався після драматичної відставки з парламенту минулої п'ятниці Дудузіле Зума-Самбудли, дочки колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми.

Її звинувачують у тому, що вона обдурила 17 південноафриканських чоловіків, серед яких були і деякі її родичі, змусивши їх воювати за Росію у війні проти України. Дочка колишнього президента Південної Африки ці звинувачення заперечує.

Національна прокуратура (NPA) повідомила, що Мантулу заарештували разом з чотирма чоловіками віком від 21 до 46 років. Кожному з них висунуто звинувачення у порушенні Закону про регулювання іноземної військової допомоги.

В прокуратурі ПАР повідомили, що арешти були здійснені за інформацією, отриманою від поліції головного міжнародного аеропорту Південної Африки в Йоганнесбурзі.

Підозрюваних затримали під час спроби виїхати до Росії через Об'єднані Арабські Емірати. В прокуратурі вважають, що Мантула "сприяла поїздці та вербуванню своїх співучасників до збройних сил Російської Федерації",

Наразі радіоведуча та її співучасники взяті під варту. Наступне судове засідання, на якому обвинувачені мають подати клопотання про звільнення під заставу, призначено на 8 грудня.

Видання зазначає, що в листопаді уряд Південної Африки заявив, що отримав сигнали про допомогу від 17 громадян, які опинилися в пастці в охопленому війною Донбасі після того, як приєдналися до найманих військ Росії.

Через дипломатичні канали були спроби повернути чоловіків додому, але на цб мить вони не дали результатів. В уряді Південної Африки стверджують, що чоловіків заманили приєднатися до найманих військ РОсії під приводом вигідних контрактів.

В офіційній заяві уряду вказано, що вони засуджують "експлуатацію вразливих молодих людей особами, які працюють з іноземними військовими структурами".

Росія вербує іноземців на війну проти України

Раніше УНІАН повідомляв, що міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначав, що щонайменше 1436 громадян з 36 африканських країн воюють проти України на боці російської армії. При цьому, Сибіга уточнив, що мава йде про тих осіб, яких вдалося ідентифікувати. Тому, він не виключає, що фактична кількість іноземців може бути вищою. Сибіга розповів, що більшість із цих іноземців відразу відправляють на так звані "м’ясні штурми", де їх швидко вбивають.

Також ми писали, що в Індії на протест вийшли родичі чоловіків, яких Росія навмисно мобілізувала та відправила на війну проти України. Рідні стверджують, що чоловікам обіцяли безпечну та високооплачувану роботу в сфері безпеки. Коли вони прибули в Росію, їх змусили підписати контракт з російською армією, який вони не могли прочитати, бо не знають російської мови. Згодом їх відправили на фронт проти їхньої волі.

