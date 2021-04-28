МЗС РФ вислав з країни дипломатів Словаччини, Литви, Латвії та Естонії.
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Як повідомляє "РБК", так Москва відреагувала на висилку російських дипломатів. Повідомлення про заходи у відповідь опубліковані на сайті МЗС РФ.
Так, послам трьох країн Балтійського регіону був заявлений протест "у зв'язку з провокаційними, нічим не обгрунтованими діями з висилки співробітників».
Тепер Росію повинні покинути два співробітники посольства Литви, а також по одному співробітнику посольств Латвії та Естонії. На це дається 7 днів.
У МЗС РФ був також викликаний посол Словаччини. Йому заявили протест у зв'язку з "необґрунтованим оголошенням словацькою стороною persona non grata трьох співробітників посольства Росії в Братиславі за абсурдним і надуманим звинуваченням у протиправній діяльності".
Москва у відповідь оголосила персонами нон грата трьох співробітників посольства Словаччини, вони мають покинути країну до 5 травня.
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