Тактика Кремля полягає у вербуванні "одноразових" агентів, часто підлітків і молодих людей, для здійснення атак проти своїх ворогів.

Для Росії стандартною тактикою є вербування злочинців і авантюристів через зашифровані додатки для обміну повідомленнями для виконання підривної діяльності на Заході, за винагороду у вигляді грошей або предметів розкоші. Однак, як пише The Telegraph, Росія все частіше використовує як таких "одноразових" агентів українців.

Видання нагадує про випадок із 17-річним Данилом Б., якому російські куратори запропонували 11 000 доларів США готівкою та вживаний BMW за підпал філії Ikea в Литві.

"Ця справа - і арешти цього тижня трьох українців у Німеччині та Швейцарії за звинуваченням у змові з метою підриву поштової мережі Європи - підкреслюють, як Москва насолоджується спробами вербувати людей з-поміж своїх заклятих ворогів як секретних агентів", - пише видання.

Відео дня

Хоча використання українців для таких випадків є шокуючим, проте військові експерти кажуть, що це є частиною стратегії Кремля.

"Це абсолютно класична тактика російського шпигунства. Такий агент може залишитися непоміченим [через свою національність], але вплив того, що він робить, також подвоюється: це викликає величезну реакцію західної громадськості та преси, які будуть шоковані тим, що це був українець. І це дає змогу російській пресі стверджувати, що українці насправді не підтримують Захід і намагаються напасти на нього", - сказав Хаміш де Бреттон-Гордон, аналітик із безпеки та колишній командир танка британської армії.

Кремль не просто пропонує грошову винагороду, додав він, а іноді вдається до шантажу, наприклад, погрожуючи членам сім'ї.

У самій Україні проросійські диверсанти стали серйозною проблемою з моменту першого вторгнення Росії в 2014 році та анексії Криму. Кажуть, що підлітки - це особливо легка ціль для російських шпигунів, адже на них можна впливати в соціальних мережах.

Служба розвідки СБУ України розіслала батькам застережливі листи, в яких підкреслюється ризик того, що російські агенти можуть намагатися зв'язатися з їхніми дітьми через мобільні телефони.

Пояснюється, як найняті Росією підлітки в Україні спочатку виконуватимуть незначні завдання, наприклад, фотографувати будівлі або малювати графіті. Потім завдання повільно і невблаганно стають серйознішими, досягаючи кульмінації в змові з метою саботажу залізничних колій або розподільних щитів.

До цього моменту, попереджає лист, "на жаль, не всі [діти] встигають зрозуміти, що стали жертвами".

Українців звинуватили в підпалі ТЦ у Польщі

Польська прокуратура звинуватила одразу двох українців у причетності до підпалу торгового центру у Варшаві 12 травня 2024 року. За словами слідчих, громадяни України співпрацювали з паліями, які діяли в інтересах російських спецслужб.

У ніч на понеділок, 12 травня 2025 року, 12 травня в будинку прем'єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера в північному Лондоні сталася пожежа. Днями стало відомо, що поліція затримала 21-річного чоловіка. Згодом ЗМІ повідомили, що підозрюваний є українцем.

Вас також можуть зацікавити новини: