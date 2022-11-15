РФ не хотіла, щоб адміністрація Байдена заробила на цьому політичні очки.

Росія затягувала з відступом з Херсона, щоб зробити це після проміжних виборів до Конгресу США, вважає американська розвідка.

Як повідомляє CNN з посиланням на інформовані джерела, на думку розвідки США, Росія не хотіла, щоб відступ з Херсона дозволив адміністрації Джо Байдена заробити на цьому політичні очки перед проміжними виборами.

Відразу кілька офіційних осіб заявили CNN, що Росія, ймовірно, переоцінила, наскільки американці дбають про окремі битви в Україні. За словами джерел, це свідчить про недосконалість російських інформаційних операцій.

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Минулого тижня Байден також натякнув, що це оголошення не було простим збігом обставин.

"Мені здається цікавим, що вони зачекали до закінчення виборів, щоб винести це рішення, яке, як ми знали, вони і збиралися зробити", – сказав він 9 листопада.

Офіційні особи також наголошують, що вибори не були єдиною причиною відступу Росії. РФ готувалася до відступу протягом декількох тижнів, і це змусило американських чиновників замислитися, коли саме росіяни визнають виведення військ.

Як зазначають журналісти, ці дані розвідки - ще одне свідчення того, що Росія розраховує, що очолювані республіканцями Сполучені Штати надаватимуть менше підтримки Україні.

Як відомо, серед республіканців все ще є активні критики підтримки України. Джерела CNN тим не менш відзначають, що між двома партіями все ще існує тверда угода щодо України, але Демократична партія і особливо адміністрація Байдена "висловила набагато більшу підтримку".

Вибори в США

8 листопада в США пройшли проміжні вибори в Конгрес. Республіканська партія, в якій збільшилося число противників військової підтримки України, може встановити контроль над Палатою представників. З'являлися чутки про розкол серед республіканців, який потенційно може перешкодити наданню військової допомоги.

В ОПУ називають заяви про зниження підтримки США після виборів до Конгресу спекулятивними і такими, що грають на руку тільки Росії.

Повідомляти також, що Росія знову активізувала свої ботоферми в соцмережах і намагалася втрутитися в результати проміжних виборів до Конгресу.

Відступ росіян з Херсона

9 листопада Міністр оборони РФ Сергій Шойгу та новий командувач російськими окупаційними військами в Україні Сергій Суровікін заявили, що російські військові залишають Херсон і Правобережжя області.

Після оголошення про відведення військ заступник голови Ради Безпеки Росії Дмитро Медведєв попросив росіян не панікувати і заявив, що місто нібито "ще повернеться".

11 листопада стало відомо про початок деокупації Херсона. Вже 14 листопада його відвідав президент Володимир Зеленський. В місті був піднято український прапор.

Протягом останніх днів на правому березі Дніпра було деокуповано 179 населених пунктів - у Миколаївській та Херсонській областях.

Наразі на лівому березі Дніпра в Херсонській області тривають бої. При цьому в населених пунктах правобережжя зменшується кількість особового складу російських окупаційних військ.

Окупаційна адміністрація росіян після переїхала в Генічеськ, який знаходиться поза зоною досяжності української артилерії.

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