Український міністр наголосив на необхідності закриття неба.

Міністр оборони України Олексій Резніков прокоментував російський ракетний удар по Польщі.

В Тwitter він написав, що про можливість такої ситуації Україна попереджувала, закликаючи закрити небо. Він наголосив на необхідності ухвалення важливих рішень.

"Польща. Це не пророцтво, що самореалізується. Це реальність, про яку ми попереджали. Ми просили закрити небо, бо небо немає кордонів. Не для російських некерованих ракет. Не через ту загрозу, яку вони несуть для наших сусідів по ЄС і НАТО. Рукавички зняті. Час вигравати", - написав він.

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У Польщі впали російські ракети - що відбувається після атаки РФ у країні-сусідці України

15 листопада під час масованого ракетного удару Росії по території України 2 російські ракети впали у Польщі, внаслідок чого загинули дві людини.

Президент Польщі Анджей Дуда скликав на 16 листопада Раду нацбезпеки.

МЗС Польщі підтвердило падіння російської ракети на території країни й викликало посла РФ. Речник міністерства закордонних справ Польщі Лукаш Ясіна повідомив, що о 15:40 у селі Пшеводув Грубешівського повіту Люблінського воєводства "впала ракета російського виробництва, загинули двоє громадян Республіки Польща".

У Міноборони РФ традиційно заперечують причетність до атаки.

Дуда сказав, що на місці інциденту наразі ведуться слідчі дії й додав, що президент США Джо Байден пообіцяв відправити американських експертів, які допоможуть у дослідженні місця події. Разом із тим президент Польщі заявив, що наразі немає "переконливих доказів того, хто запустив цю ракету".

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