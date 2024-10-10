Це в чотири рази більше, ніж решта країн світу разом узятих.

Росія відповідальна за 80 відсотків операцій впливу у світі, тому Заходу потрібно бути більш рішучим у своїй боротьбі. Про це заявив голова Міністерства закордонних справ Чехії Ян Ліпавський під час виступу на міжнародній конференції "Resilient Europe", йдеться у повідомленні на сайті МЗС країни.

"Наразі Росія відповідає за 80 відсотків операцій впливу у світі. Це в чотири рази більше, ніж решта країн світу разом узятих. У боротьбі з впливом Кремля нам потрібно набагато більше рішучості, ніж ми мали до цього часу", - заявив він.

За словами глави МЗС Чехії, для цього потрібно активізувати стратегічну комунікацію, посилити санкції та активніше застосовувати вже існуючі правові заходи.

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"Війна проти України та агресивна політика Кремля яскраво ілюструють необхідність більш ефективної протидії гібридним загрозам", - додали в МЗС.

9 жовтня в Празі відбулася міжнародна конференція "Resilient Europe", у якій взяли участь понад 250 учасників з 30 країн світу. Головною темою було іноземне втручання, вплив та іноземна дезінформація, які становлять зростаючу загрозу для безпеки Чехії та всієї Європи.

Російські інформації впливу - що відомо

США звинувачують Росію у використанні державних пропагандистських ЗМІ для впливу на вибори 2024 року. Американські розвідувальні агентства вважають, що Кремль віддає перевагу Дональду Трампу, а не Камалі Гарріс, вважаючи його більш скептично налаштованим до підтримки України з боку США.

Також повідомлялося, що Росія платить жителям Молдови за те, щоб вони проголосували проти вступу до ЄС на референдумі 20 жовтня, а також проти прозахідної президентки Майї Санду на виборах.

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