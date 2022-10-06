Вони стоять на кордонах з Латвією та Естонією по декілька днів.

Федеральна служба безпеки РФ не випускає за кордон українців, які мають паспорт громадянина Російської Федерації.

Про це повідомляють у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

За їх даними, на російських кордонах з Латвією та Естонією спостерігається накопичення українців, які перебувають там від двох до шести днів.

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У спеціальних пунктах фільтрації у громадян України перевіряють наявність паспорту РФ.

"За нашою інформацією, якщо у громадянина України немає паспорту РФ йому дозволяють виїхати. А якщо встановлюють, що у громадянина України є ще і російський паспорт, то таку людину не випускають із Росії", - повідомляють у Мінреінтеграції.

Тих українців, які прописані в Криму, але не мають російського паспорту, на проходження кордону пропускають. Представники українських консульських установ в Естонії та Латвії підтверджують, що вони можуть вільно перетинати КПП.

У Міністерстві відзначають, що при перетені кордону українцям допомагають волонтери.

"Тим, хто не хоче або не має змоги чекати, пропонують скористатися безкоштовним переїздом до іншого пункту пропуску. Наприклад, до росiйсько-казахського кордону, звідки також можна дістатися до інших країн", - йдеться у повідомленні.

Паспортизація окупованих територій України

11 липня російський диктатор Володимир Путін підписав указ про спрощений порядок надання громадянства Росії для українців.

У МЗС України заявили, що паспортизація українців не матиме жодних правових наслідків для України.

Уряд погодив законопроект про кримінальну відповідальність за примусову російську паспортизацію.

Високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз не буде визнавати такі паспорти.

За даними "Спротиву", у тимчасово окупованому Бердянську російські загарбники роздали паспорти громадян РФ 800 людям.

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