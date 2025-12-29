'Слава Богу, не дали 'Томагавки' Києву': у Путіна видали свою версію його нової розмови з Трампом

За його словами, Трамп нібито "був шокований і обурений атакою Києва на держрезиденцію Путіна".

Під час сьогоднішньої телефонної розмови президент РФ Володимир Путін звернув увагу президента США Дональда Трампа на нібито атаку України безпілотниками на свою резиденцію в Новгородській області. Про це заявив помічник російського лідера Юрій Ушаков.

За його словами, Трамп нібито "був шокований і обурений атакою Києва на держрезиденцію Путіна". Він заявив, що навіть не міг припустити "такі божевільні дії".

"Трамп сам сказав, що адміністрація США, "слава Богу, не давала "Томагавки" Києву", - заявив помічник.

Він стверджує, що Путін заявив президенту США, що "терористичні дії Києва щодо атаки на держрезиденцію не залишаться без відповіді".

"Трамп заявив, що атака БПЛА на резиденцію Путіна "вплине на американські підходи в роботі із Зеленським", - сказав Ушаков.

За його словами, атака безпілотників на держрезиденцію Путіна за часом відбулася "фактично одразу після" переговорів США та України в Мар-а-Лаго. Путін заявив Трампу, що позиція РФ буде переглянута. Він додав:

"Деякі досягнуті Трампом і Зеленським результати, на думку РФ, залишають Україні поле для ухилення від своїх зобов'язань".

Заяви РФ про атаку на резиденцію Путіна

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Збройні сили України в ніч на 29 грудня нібито намагалися за допомогою безпілотників здійснити масовану атаку на резиденцію Володимира Путіна в Новгородській області.

За його словами, для удару було використано 91 дрон. Примітно, що в останньому офіційному зведенні МО рф стверджується, що над Новгородською областю, де в ніч на 29 грудня нібито було атаковано резиденцію Путіна, було збито 18 українських дронів, тоді як Лавров стверджує, що їх там було 91.

Президент Зеленський спростував заяву Лаврова про нібито дронову атаку України на резиденцію Путіна. На його думку, таким чином, Росія намагається перешкодити переговорному процесу, а також готує ґрунт для удару по урядових будівлях у Києві.

