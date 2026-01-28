Україна швидко проривається крізь туман війни, і це виклик для НАТО, - CEPA

Українські інновації на фронті швидко нейтралізують переваги РФ та випереджають західні армії у впровадженні технологій.

Темпи технологічних змін на українській лінії фронту зараз вражають і ставлять західні армії перед серйозним викликом.

Як пише аналітик Девід Акс для Центру аналізу європейської політики (CEPA), наприкінці минулого року, під час найсуворішої зими за багато років, російські війська намагалися використати холод та густий туман, щоб отримати тактичну перевагу вздовж усієї лінії фронту. Механізовані сили Росії прорвали українські позиції навколо міста Покровськ у Донецькій області, сподіваючись, що українські безпілотники не зможуть ефективно діяти в умовах обмеженої видимості.

Але українці швидко адаптувалися. Масове впровадження тепловізійних безпілотників дозволило бачити крізь туман і нейтралізувати перевагу росіян. За оцінками Інституту вивчення війни (ISW), територіальні здобутки Росії у грудні 2025 року впали з 43 до лише 6 квадратних км на день, а втрати російських сил склали близько 35 000 осіб лише за місяць.

Технології та швидкість адаптації

Аналітик відзначає, що цикл розробки та впровадження технологій в Україні становить від кількох тижнів до кількох місяців, тоді як західні армії працюють за стандартним трирічним циклом. Це означає, що навіть найсучасніші збройні сили США, Франції чи Німеччини ризикують відставати у швидкості адаптації.

"Спосіб залишатися попереду – це тісний зв’язок між розробниками та солдатами на передовій", – пояснює українсько-американський військовий кореспондент Девід Кириченко.

Виклик для Заходу

Швидкість, з якою українські сили вчаться та впроваджують нові технології, ставить західні держави перед питанням: чи зможуть вони адаптуватися до реалій сучасної війни, якщо зіткнуться з конфліктом такого масштабу?

Досвід України показує, що інновації на полі бою можуть значно змінити баланс сил, навіть проти чисельно переважаючого противника. Для Заходу це сигнал про необхідність швидших циклів розробки, тіснішої співпраці з технологічними компаніями та оперативної інтеграції нових систем у війська.

Українська армія у світовому рейтингу

Нагадаємо, що в рейтингу Global Firepower в ТОП-5 країн з найсильнішими арміями світу входять США, Росія, Китай, Індія та Південна Корея. Тоді як українська армія, знаходячись на 20-й сходинці, нібито поступається Іспанії та Єгипту.

Переваги української армії: розміри, військово-морський потенціал, обсяги видобутку вугілля, розміри залізничної мережі та обсяги витрат на оборону. Тоді як слабкими сторонами ЗСУ є відсутність флоту та великі обсяги споживання вугілля, нафти й газу.

