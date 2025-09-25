Країни давно обговорюють спільне виробництво різних типів БПЛА.

Румунія планує побудувати власний завод із виробництва дронів і в рамках механізму SAFE може витратити на проєкт близько 200 мільйонів євро. Про це з посиланням на румунського міністра економіки Раду Міруце повідомив портал Defense Express.

"Треба скоротити розрив між запитами оборонного відомства на передові технології та реальним станом румунської оборонної промисловості", – заявив Міруце.

Нагадаємо, що SAFE - європейська програма із залученням кредитів до 150 млрд євро для закупівлі озброєння європейської та української оборонки. Вона повинна відкрити для України можливість повноцінної інтеграції в європейський оборонно-промисловий простір.

Відео дня

До будівництва нового заводу можуть бути залучені не тільки Румунія і Україна, а й інші європейські країни.

Зазначимо, що Київ та Бухарест давно обговорюють спільне виробництво різних типів БПЛА. Влітку повідомлялося, що у румунському Міноборони хочуть домовитися з Україною щодо виробництва дронів з подальшим продажем в інші країни Європи.

Фактично обговорювалася локалізація виробництва. Головною перепоною до початку співпраці було те, що румуни не мали коштів для реалізації проєкту.

Також варто нагадати, що минулого місяця міністр оборони Денис Шмигаль обговорював із румунською стороною виробництво дронів-перехоплювачів, FPV-дронів та навіть далекобійних БПЛА.

Українська оборонка – головні новини

Україна запускає "керований експорт" зброї. Надлишково вироблену вітчизняну зброю, якої вдосталь на складах, хочуть продавати союзникам, аби за отримані гроші фінансувати виробництво дефіцитних дронів.

Зазначимо також, що за словами військового експерта Сергія Грабського, зараз український ОПК покриває 55-60% потреб Сил оборони. При цьому можна спостерігати нарощення виробництва.

