Схеми обходу західних санкцій хочуть зробити державною таєимницею.

В Росії планують карати в’язницею тих, хто розкриває схеми обходу західних санкцій. Відповідний законопроект російський уряд вже направив на розгляд парламенту, пише Reuters.

Як зазначає видання, Росія покладається на незаконний імпорт багатьох високотехнологічних товарів, вироблених на Заході, але заборонених для поставок в РФ. Мікрочіпи та інші імпортні компоненти потрібні, зокрема, військовому сектору країни-агресора. Щоб обійти санкції Заходу, Росія створила складні логістичні схеми із використанням посередників у третіх країнах, а також фінансову інфраструктуру для проведення оплат.

Тих, хто публічно розкриває маршрути поставок цих підсанкційних товарів, а також механізми проведення оплати за їх придбання, пропонують відправляти до в’язниці на строк до семи років. Також таким людям будуть загрожувати великі штрафи.

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"В нинішніх умовах зовнішнього санкційного тиску збереження сформованих виробничо-технологічних ланцюжків, що забезпечують стратегічний розвиток російської економіки, набуває особливого значення", - йдеться в пояснювальній записці до законопроекту.

Автори документу зокрема скаржаться на сайти, які публічно поширюють дані з митниці, а також на журналістів і блогерів, яку публікують розслідування про російські схеми ухилення від санкцій.

Санкції проти Росії: останні новини

Як писав УНІАН, у січні США оголосили про два великі пакети санкцій проти Росії. Перший пакет був спрямований на підрив російського експорту нафти. Під американські санкції зокрема потрапили танкери з тіньового флоту, дві великі нафтові компанії та страховики.

Пізніше був оголошений другий пакет, спрямований вже проти імпорту в Росію санкційних товарів. У цьому пакеті до санкційних списків внесено російські, китайські та турецькі фірми, які всупереч забороні постачають Росії компоненти для військового виробництва.

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