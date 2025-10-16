На його думку, мир і надійне гарантування безпеки не повинні мати альтернатив, і важливо якнайшвидше захистити життя від російських ударів та штурмів.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на новий саміт американського лідера Дональда Трампа та президента РФ Володимира Путіна.

"Сьогодні зустрічі з представниками оборонних компаній, і це виробники сильної зброї, яка точно може посилити наш захист. Зокрема, будемо говорити про додаткове постачання систем ППО. Також сьогодні зустріч із представниками американських енергетичних компаній. Зараз, коли Росія ставить на терор проти нашої енергетики і завдає щоденних ударів, ми працюємо на стійкість України", - написав він у Telegram.

Зеленський нагадав, що на завтра запланована зустріч із Дональдом Трампом.

"Ми розраховуємо, що імпульс приборкання терору й війни, який спрацював на Близькому Сході, допоможе закінченню російської війни проти України. Путін точно не сміливіший, ніж ХАМАС чи будь-який інший терорист. Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії. Вже бачимо, що Москва спішить поновити діалог, тільки почувши про "Томагавки", - додав президент.

Заяви Путіна про "Томагавки"

Помічник президента РФ Юрій Ушаков заявив, що Путін "повторив свою тезу про те, що ракети "Томагавк" не змінять ситуацію на полі бою", але при цьому завдадуть істотних збитків відносинам Росії та США, "не кажучи вже про перспективи мирного врегулювання".

