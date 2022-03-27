Рішення набирає чинності вже 28 березня.

Три найбільших банки Японії введуть заборону на фінансові операції з Ощадбанком Російської Федерації. Фінансові установи не проводитимуть доларові операції та грошові перекази вже понеділка, 28 березня.

Про це повідомляє Japan Today.

Відзначається, що банки MUFG Bank, Mizuho Bank і Sumitomo Mitsui Banking Corp проводять операції в доларах з Ощадбанком РФ через США. Вашингтон же додав російський Сбербанк в санкційний список ще в лютому.

Багато японські компанії, які працюють в Росії, використовують Ощадбанк для розрахунків. Тепер же це зробити буде складніше, адже MUFG Bank, а також Mitsubishi UFJ Financial Group Inc утримається від фінансових операцій через Ощадбанк РФ в інших іноземних валютах. У зв'язку з цим японським компаніям в Росії доведеться шукати альтернативні способи розрахунків.

Як раніше повідомляв УНІАН, Японія ввела нові санкції проти Росії через розв'язану нею війну проти України.

У МЗС Росії заявили, що відмовляються від ведення переговорів з Японією за мирним договором, який повинен був розв'язувати питання приналежності Курильських островів. У свою чергу японська влада назвала це рішення "абсолютно неприйнятним".

Після цього у МЗС Японії оголосили про розширення санкції проти РФ через війну в Україні. Крім того, японські та французькі інвестори призупинили фінансування проекту російської приватної газової компанії "Новатек" з будівництва заводу скрапленого природного газу на півночі Росії загальною вартістю 23 млрд дол.

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