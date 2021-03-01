Ці санкції стануть першими обмежувальними заходами, які запровадить адміністрація Джо Байдена проти Росії.

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена цього тижня планує запровадити санкції проти Росії у зв’язку з отруєнням і ув’язненням критика Кремля Олексія Навального.

Читайте такожБайден виступає за приєднання України та Білорусі до ЄС - конгресвуменПро це телеканал CNN повідомляє з посиланням на двох посадовців з адміністрації Байдена.

Зокрема, запровадження санкцій відбудеться у взаємодії з Європейським Союзом. У найближчі дні посадові особи США та ЄС детальніше повідомлять про ці обмежувальні заходи та про їхні часові рамки.

Ці санкції стануть першими обмежувальними заходами, які запровадить адміністрація Байдена проти РФ, і зададуть тон для подальшої політики США стосовно Москви.

Також ці обмеження чітко окреслять відхід від політики попередньої адміністрації Дональда Трампа, яка не запроваджувала санкції через отруєння Навального та ухилялася від конфронтації з Росією.

Адміністрація Байдена прагне надіслати “чіткий сигнал” Росії щодо необхідності дотримання прав людини і важливості здійснення спільних кроків з союзниками.

Американські посадовці заявляють про плани найближчими тижнями відповісти на більш широке коло викликів, що спричиняє Росія.

Справа Навального: подробиці

Олексій Навальний 17 січня повернувся до Москви з Німеччини, де проходив лікування після отруєння влітку 2020 року. Одразу ж на прикордонному контролі в аеропорту його затримали співробітники поліції.

18 січня суд заарештував опозиціонера. Пізніше суд ухвалив рішення відправити Навального в колонію за так званою справою «Ів Роше» на 2 роки і 5 місяців.

22 лютого керівники МЗС країн-членів ЄС вирішили застосувати новий глобальний режим санкцій за порушення прав людини у зв'язку з кримінальним переслідуванням Навального.

В ЄС визначили, що санкції буде запроваджено проти голови Слідчого комітету РФ Олександра Бастрикіна, директора Федеральної служби виконання покарань Олександра Калашнікова, директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова і генерального прокурора Ігоря Краснова. Рішення набуде чинності 2 березня.

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Автор: Віталій Саєнко