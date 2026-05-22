Вперше за кілька років: представник Трампа відвідає форум Путіна у Санкт-Петербурзі

На форум у Санкт-Петербурзі приїде посадовець адміністрації Трампа, який братиме участь у пленарному засіданні за участю Путіна.

Представник адміністрації президента США Дональда Трампа вперше за кілька років візьме участь у Петербурзькому міжнародному економічному форумі у Росії. До Санкт-Петербурга прибуде голова Федеральної комісії США з витончених мистецтв Родні Мімс Кук, повідомляє The Moscow Times.

За словами Кука, оргкомітет форуму та Держдепартамент США вже підтвердили його участь у пленарному засіданні та виступі правителя РФ Володимира Путіна.

"Я запрошений на пленарне засідання та виступ президента Путіна. І я буду на ньому присутнім", – заявив американський посадовець російським ЗМІ.

Хто такий Родні Мімс Кук

Родні Мімс Кук очолив Федеральну комісію США з витончених мистецтв у січні 2026 року. Він також є засновником Національного фонду пам’яток США та спеціалістом із російської культурної спадщини у Всесвітньому фонді пам’яток.

Раніше Кук брав участь у реставрації Воскресенського Новоієрусалимського собору в Росії, виступав у посольстві РФ у Вашингтоні, читав лекції в Кремлі, Ясній Поляні та музеї-садибі Архангельську.

Президент Американської торгової палати в Росії Роберт Ейджі раніше заявив, що у 2026 році у форумі в Санкт-Петербурзі можуть взяти участь більше американських компаній, ніж у попередні три роки.

Втім, за його словами, рівень присутності бізнесу зі США все ще залишається нижчим, ніж до початку повномасштабної війни Росії проти України.

Форум Путіна під санкційним тиском

Петербурзький міжнародний економічний форум традиційно вважається головним економічним майданчиком Росії. Після початку війни проти України більшість західних компаній та офіційних делегацій припинили участь у заході через санкції та політичні ризики.

Приїзд американського представника на форум може стати одним із найпомітніших контактів між офіційними структурами США та Росії за останні роки.

