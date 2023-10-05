Серед пересічних американців падає підтримка поставок зброї Україні. Це стосується симпатиків обох провідних політичних партій – Республіканської та Демократичної. Про це свідчать результати опитування, проведеного на замовлення агентства Reuters.
Так, лише 41% респондентів погодилися з твердженням, що Вашингтон "має надати зброю Україні". Ще 35% опитаних не погодились із цим твердженням. Решта – не визначилися. Нове опитування показує помітне зниження кількості прихильників допомоги Україні. У травні 46% американців підтримували відправку зброї, а проти були 29%.
У розрізі по партійній приналежності ситуація дещо відрізняється. Так, сьогодні близько 52% демократів підтримали озброєння України в останньому опитуванні, порівняно з 61% у травні. Серед республіканців підтримка відправлення зброї до Києва впала до 35% з 39% у травні.
Зниження кількості симпатиків України серед пересічних американців відбулося на тлі гострих політичних баталій у Вашингтоні, де невелика група трампістів у Конгресі змогла саботувати роботу парламенту та зірвати виділення нової допомоги Україні попри проукраїнську позицію обох партій.
"Зменшення підтримки [поставок зброї Україні] негативно впливає на підтримку Конгресу та, зрештою, на перспективи отримання додаткових пакетів допомоги", — сказала Елізабет Хоффман, директор із питань Конгресу та уряду Центру стратегічних і міжнародних досліджень.
За її словами, американському населенню необхідно краще роз’яснювати, що велика частина грошей, виділених Україні, насправді залишається в Сполучених Штатах, адже її отримують американські виробники зброї.
Американська допомога Україні – останні новини
Як писав УНІАН, наприкінці минулого тижня Конгрес США ухвалив тимчасовий 45-денний бюджет, в якому не було передбачено видатків на підтримку України. Після цього з посади вперше в історії зняли спікера Палати представників. За словами президента Байдена, його турбує безлад в рядах республіканців, оскільки він намагається забезпечити нове фінансування для України.
Тим часом в Європі попереджають, що навіть спільними зусиллями усіх країн ЄС вони не зможуть компенсувати Україні втрату американської військової допомоги. Таку думку зокрема висловий головний дипломат ЄС Жозеп Боррель.