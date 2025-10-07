Законодавцям не вдалося просунути ні пропозиції демократів, ні республіканців.

У Сенаті США провалилися два голосування щодо відновлення роботи уряду, повідомляє CNN.

Зазначається, що законодавцям не вдалося просунути ні пропозиції демократів, ні республіканців.

Головним каменем спотикання став Obamacare - Закон про доступну охорону здоров'я. Демократи хочуть продовження розширених податкових пільг на страхові внески, тоді як Республіканська партія каже, що це питання слід відкласти до кінця року.

У понеділок сенатори-демократи та республіканці висловили жаль з приводу відсутності прогресу у припиненні блокування роботи уряду.

"Сьогодні День бабака... Це абсолютне утримання американського народу в заручниках, спроба домогтися свого", – сказав сенатор-республіканець Джим Джастіс після того, як голосування за законопроєкт Республіканської партії про тимчасове фінансування вп’яте провалилося.

Деякі сенатори-демократи розкритикували відсутність офіційних переговорів зі своїми колегами-республіканцями.

"Багато розмов, але немає нічого структурованого. У цьому проблема", – сказав сенатор-демократ Пітер Велч.

Республіканець Майком Раундс, який брав участь у кількох неформальних двопартійних зустрічах зі своїми колегами в Сенаті, сказав, що значного прогресу в переговорах не досягнуто.

"Але ми все ще говоримо і все ще намагаємося пояснити, що як тільки закінчиться припинення дії режиму "шатдауну", ми зможемо справді розпочати переговори щодо багатьох із цих питань, включаючи всі законопроєкти про асигнування, NDAA, і ми знаємо, що є можливості для внесення поправок до всього цього", - зазначив Раундс.

