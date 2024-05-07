Шеф розвідки Польщі: Путін готовий до мініоперації проти НАТО

Водночас російський правитель розуміє, що його зупиняє реакція Заходу.

Глава Кремля Володимир Путін вже готовий до невеликої військової операції проти країни НАТО.

Про заявив керівник служби військової контррозвідки Польщі Ярослав Строжик в інтерв’ю виданню Dziennik Gazeta Prawna. За його словами, всі прогнози стосовно готовності Росії до потенційного нападу на країну НАТО від аналітичних центрів, які не мають повної інформації, базуються лише на певних припущеннях.

Він допустив, що глава Кремля вже має можливість організувати невелику операцію проти держави-члена Альянсу.

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"Путін, звичайно, вже готовий до якоїсь мініоперації проти однієї з країн Балтії, наприклад, щоб увійти в знамениту Нарву. Або – висадитися на одному зі шведських островів", – сказав Строжик.

Водночас наміри правителя Росії зупиняє позиція Заходу. Те, що Захід робить разом для підтримки України, показує Путіну, що в разі нападу на НАТО реакція Заходу була б ще більшою.

Росія загрожує НАТО - що відомо

Як пише WSJ, війська НАТО з 14 країн-членів зібралися в Латвії, щоб взяти участь у найбільших військових навчаннях Альянсу з часів Холодної війни. Одна з головних цілей - послати сигнал Москві про те, що Альянс готовий захищати своїх членів, особливо тих, хто перебуває поблизу кордону з Росією, включно з Латвією.

ЗМІ писали, Німеччина планує готувати війська США до боїв на східному фронті НАТО. Канцлер Німеччини Олаф Шольц наголосив, що ФРН твердо налаштована захищати кожен квадратний сантиметр території НАТО від російської агресії.

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