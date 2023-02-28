Свою категоричну позицію генсек НАТО озвучив на тлі сьогоднішнього рішення Путіна підписати закон про припинення участі РФ в ДСНВ.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг виключив нормалізацію відносин з Росією, заявивши, що Москва поставила остаточну крапку в спільному партнерстві після припинення Договору про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО).

Про це політик заявив у вівторок, 28 лютого, в рамках саміту країн Північної Європи SAMAK в столиці Фінляндії Гельсінкі. Столтенберг згадав про період закінчення холодної війни з СРСР, зазначивши, що тоді в НАТО ще вірили в ймовірність партнерських відносин з Росією.

"Наприкінці холодної війни багато хто з присутніх у цій залі вірив, що ми зможемо побудувати кращі відносини з Росією. Так само, як і я. І я досі вважаю, що правильним рішенням було скористатися історичним моментом для побудови кращої безпеки в Європі разом з Росією", - сказав Столтенберг.

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Він вказав, що не шкодує про минулі прагнення Альянсу, але розуміє, що лідер РФ Володимир Путін "вирішив відійти від співпраці й діалогу": тепер диктатор намагається зруйнувати основи демократії своєю агресією проти країн-сусідів, а це неприйнятно для НАТО.

У цьому контексті генсек НАТО також згадав про вихід РФ з ДСНО.

"Тому ми повинні визнати, що закінчення цієї війни не буде поверненням до нормальних відносин з Росією. Шляху назад немає", - підкреслив Столтенберг.

Путін поставив фінальну "крапку" в ядерному договорі з США

Нагадаємо, що сьогодні лідер РФ Володимир Путін підписав закон про розрив Договори щодо скорочення стратегічних наступальних озброєнь (ДСНО) з США. Таким чином диктатор призупинив партнерство з Америкою, яке сторони уклали в Празі у 2010 році. Документ набуває чинності від дня своєї публікації.

Вперше Путін анонсував свій намір розірвати ДСНО 21 лютого під час звернення до Ради Федерації. Тоді Генсек НАТО заявив, що шкодує про таке рішення з боку Путіна й закликав РФ переглянути позицію.

Згідно з пунктами ДСНО, РФ та США домовилися дотримуватися спільних зобов'язань щодо скорочення ядерної зброї. Останні правки документа, які Путін та американський президент Байден погодили в лютому 2021 року, фіксували, що на озброєнні країн не повинно бути понад 800 носіїв ядерної зброї й 1550 боєголовок.

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