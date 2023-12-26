Останнє слово залишиться за Генеральною асамблеєю парламенту країни.

Комітет із закордонних справ парламенту Туреччини у вівторок, 26 грудня, проголосував за ратифікацію протоколу про вступ Швеції до НАТО. Про це повідомляє турецьке видання TRT Haber.

Зазначається, що протокол про приєднання було ухвалено парламентським комітетом із закордонних справ Туреччини, втім, процес ще не завершено. Останнє слово залишиться за Генеральною асамблеєю парламенту країни.

"Для ратифікації протоколу про вступ потрібно, аби рішення підтримала звичайна більшість парламентаріїв. Дата відповідного голосування наразі невідома", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що для того, щоб нова країна була прийнята до НАТО, парламенти всіх держав-членів повинні одноосібно схвалити її заявку. На даний момент 29 із 31 країни-члена НАТО схвалили членство Швеції в Альянсі у своїх парламентах. Крім Туреччини, відповідну заявку наразі не затвердив парламент Угорщини.

Вступ Швеції до НАТО - перепони з боку Туреччини

Туреччина схвалить вступ Швеції до НАТО в жовтні. Про це ще у вересні заявляв голова сенатського комітету США з міжнародних відносин Бен Кардін. За його переконанням, на рішення про скасування давнього контролю його попередника вплинуть і інші питання, крім вступу Швеції в НАТО.

Раніше УНІАН повідомляв, що президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган погодився розблокувати вступ Швеції до НАТО. Він пообіцяв ратифікувати відповідний протокол.

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