Нагороду 15-річному Адаму Кадирову було вручено за "значний особистий внесок у справу зміцнення ісламу та захисту його цінностей".

15-річному сину лідера Чечні Рамзана Кадирова Адаму було присвоєно орден "За служіння релігії Іслам" першого ступеня. Про це повідомив міністр республіки з національної політики, зовнішніх зв'язків, преси та інформації Ахмед Дудаєв у своєму Telegram-каналі.

Нагороду було вручено за "значний особистий внесок у справу зміцнення ісламу та захисту його цінностей". Орден вручив муфтій Чечні Салах-Хаджі Межієв, повідомив Дудаєв.

"Щиро вітаю ... начальника відділу забезпечення безпеки Глави Чеченської Республіки дорогого брата Адама Рамзановича Кадирова з врученням йому ордена "За служіння релігії іслам" І ступеня. ... Онук першого президента ЧР гідно представляє умму, є богобоязненним і мужнім! Щиро вітаю ще з однією нагородою!" - написав Дудаєв.

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Син Рамзана Кадирова Адам - останні новини

Сина Кадирова, який побив людину, нагородили орденом "за заслуги". 25 вересня глава Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео, на якому його син б'є в СІЗО жителя Волгограда Микиту Журавеля, заарештованого за спалення Корану. У коментарі до ролика Керівник Республіки заявив, що пишається вчинком Адама.

Пізніше два регіони РФ відмовилися нагородити Адама Кадирова, який побив людину. Не пішли на поступки правителю Чечні керівники північнокавказьких республік – Кабардино-Балкарії та Адигеї.

Також УНІАН повідомляв про те, що 15-річний син Кадирова отримав високу посаду. Тепер він - заступник голови Служби безпеки голови Чечні.

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