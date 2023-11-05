Його похвалили за те, що він "здатен заступитися за регілію".

15-річний син лідера Чечні Рамзана Кадирова Адам, який жорстоко побив людину в СІЗО, отримав високопоставлену посаду. Тепер він - заступник голови Служби безпеки голови Чечні.

Як повідомив речник регіонального парламенту Ахмед Дудаєв, підлітка призначили на "важливу посаду" у службі безпеки Чечні. Кадиров-молодший проявився як "сміливий, відважний патріот і людина, яка готова заступатися за релігію".

"Щиро вітаю мого дорогого брата Адама Кадирова з призначенням на важливу посаду в службі безпеки Глави ЧР! Адам проявився як сміливий, відважний патріот Батьківщини та людина, яка готова заступатися за релігію! У своєму юному віці він кілька разів побував у зоні СВО! Всі знають про його хоробру вдачу і сильний характер", - написав Дудаєв.

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Син Кадирова побив людину

Як писав УНІАН, в середині серпня житель Волгограда, заарештований за спалення Корану і фактично "подарований" Кадирову, поскаржився російському омбудсмену на побиття в грозненському СІЗО. Його побив Адам Кадиров.

Через місяць Рамзан Кадиров сам опублікував відео з цим побиттям і заявив, що пишається вчинком сина.

Ця подія викликала широкий резонанс в російському суспільстві, але Кадиров продовжив піарити сина, вручивши йому кілька чеченських нагород. Також керівник Чечні домігся того, щоб глави інших російських регіонів теж нагородили його сина. Зокрема свої нагороди вручили Татарстан і Карачаєво-Черкесія.

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