Білий дім готує масові звільнення у низці установ через шатдаун, – CNN

Адміністрація Трампа планує скорочення в агентствах, які вважає "марною тратою грошей платників податків".

Білий дім завершує підготовку до масштабного скорочення штату в низці федеральних агентств і планує офіційно оголосити список найближчими днями. Про це повідомляє CNN із посиланням на джерела в адміністрації.

За словами одного з чиновників, скорочення (RIFS) можуть бути оприлюднені вже у вихідні — в суботу або неділю. Над остаточними деталями ще працюють, але більша частина списку вже складена Адміністративно-бюджетним управлінням (OMB) у співпраці з відомствами.

Президент Дональд Трамп провів зустріч із директором OMB Расселом Воутом, після чого заявив у своїй соцмережі Truth Social, що вони розглядають, "які з багатьох продемократичних агентств" підлягають скороченню і чи будуть ці кроки тимчасовими чи постійними.

Кого зачепить скорочення

За даними CNN, частина установ опинилася під ударом через політику різноманітності, рівності та інклюзивності, але головна причина — невідповідність пріоритетам президента.

Речниця Білого дому Керолайн Левітт підтвердила:

"Ми розглядаємо агентства, які не відповідають цінностям президента і які, на нашу думку, є марною тратою грошей платників податків".

Шатдаун у США - це треба знати

1 жовтня у США настав шатдаун, коли Конгрес не встиг ухвалити законопроєкт про фінансування уряду до початку нового фінансового року. Це стало третім припиненням роботи федеральних установ при президенті Дональді Трампі.

Українсько-американські переговори про постачання зброї заморожені через шатдаун уряду США. Відтак, процес передачі озброєння опинився під загрозою.

