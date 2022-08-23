Глава МЗС Естонії зазначив, що Москва намагається тиснути на Таллінн через підтримку України.

В Естонії відреагували на загибель російської пропагандистки Дар'ї Дугіної. Глава МЗС країни Урмас Рейнсалу, зокрема, назвав провокацією заяву ФСБ Російської Федерації про причетність до інциденту якоїсь Українки Наталії Вовк і її втечу до Естонії.

Про це повідомляє видання ERR.

За словами дипломата, Москва намагається тиснути на Таллінн через підтримку України.

"Естонія розглядає заяви ФСБ як провокацію РФ. Більше нам до цього нічого додати", - підсумував Рейнсалу.

Смерть Дар'ї Дугіної - що відомо

Дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіга, Дарина Дугіна, загинула в Підмосков'ї 20 серпня в результаті підриву її машини. Журналісти дізналися, що вибух стався під днищем позашляховика.

Радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу Росії. За його словами, в країні починають битву різні політичні угруповання.

Вже за добу ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна - Дар'ї. Спецслужба назвала виконавицею вбивства 43-річну громадянку України Наталію Вовк (Шабан). Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною дочкою.

Російські пропагандисти заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" і показали її фото і посвідчення.

В полку"Азов" заявили, що "жінка, ім'я і військове посвідчення якої опублікували фсб у своєму звіті з розслідування теракту проти дочки російського пропагандиста Дугіна - не має ніякого відношення до полку "Азов" і ніколи не належала до підрозділу".

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