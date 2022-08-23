У Держдепі нагадали, що Україна заперечує свою причетність до загибелі пропагандистки.

У США відреагували на смерть російської пропагандистки і дочки ідеолога "русского міра" Дар'ї Дугіної. У Держдепі засудили вбивства мирних громадян, де б вони не відбувалися.

Про це заявив офіційний представник Держдепу США Нед Прайс в ході брифінгу.

"Ми беззастережно засуджуємо атаки на цивільних осіб, будь то в Києві, в Бучі, в Харкові, в Краматорську, в Маріуполі або в Москві. Цей принцип застосуємо в усьому світі", - зазначив Прайс.

При це він нагадав, що Україна заперечує свою причетність до загибелі Дугіної.

Смерть Дар'ї Дугіної - що відомо

Дочка ідеолога "русского міра" Олександра Дугіга, Дарина Дугіна, загинула в Підмосков'ї 20 серпня в результаті підриву її машини. Журналісти дізналися, що вибух стався під днищем позашляховика.

Радник глави офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк вважає, що підрив авто з Дугіною свідчить про початок внутрішнього розвалу Росії. За його словами, в країні починають битву різні політичні угруповання.

Вже за добу ФСБ РФ оголосила про розкриття вбивства дочки головного ідеолога "русского міра" Олександра Дугіна-Дар'ї. Спецслужба назвала виконавицею вбивства 43-річну громадянку України Наталію Вовк (Шабан). Напередодні вбивства жінка нібито заїхала в Росію разом з 12-річною дочкою.

Російські пропагандисти заявили, що Вовк нібито раніше проходила службу у складі українського батальйону "Азов" та показали її фото й посвідчення.

В полку"Азов" заявили, що "жінка, ім'я і військове посвідчення якої опублікували СФБ у своєму звіті з розслідування теракту проти дочки російського пропагандиста Дугіна - не має ніякого відношення до полку "Азов" і ніколи не належала до підрозділу".

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