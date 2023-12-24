Арктика стає все більш "гарячою" з геополітичної точки зору.

США оголосили зоною свого контролю великі території морського шельфу в Арктиці, на які претендує в тому числі Росія. У Москві пообіцяли "реагувати жорстко".

Як повідомляє Державний дерпартамент США, йдеться про акваторії Арктики та Берингового моря загальною площею близько 1 млн км2, що майже вдвічі більше, наприклад, площі України. Формальною підставою для розширення зони контролю є міжнародні правила, що дозволяють державам поширювати правовий режим виключної економічної зони на прилеглий до неї континентальний шельф.

За даними Bloomberg, за рахунок контролю над шельфом США хочуть отримати доступ до наявних там корисних копалин, в тому числі до родовищ нафти і газу. Хоча в Держдепі стверджують, що їх рішення "зачіпає географію, а не ресурси".

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Перший заступник голови комітету Ради Федерації Росії з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Росія також претендує на цю частину шельфу і готова відстоювати свої інтереси.

"Росія повинна реагувати досить жорстко. Тому що всі країни, які мають відношення до регіону Арктики, повинні мати рівні права. Ми їм (США) і так свого часу (в 1990-му році) поступилися, завдяки рішенню Шеварнадзе бездумному, великий шельф. Апетит приходить під час їжі. Байдуже, на що вони претендують. У Росії точно такі ж права, як і у американців, якщо не більше", – заявив він.

Боротьба за Арктику

Як писав УНІАН, НАТО турбує китайське судноплавство в російському північному морському шляху. Небезпека в тому, що комерційні та наукові інтереси можуть стати провісниками китайської військової присутності в Арктиці. Альянс стурбований цілями Китаю, враховуючи його все більш тісні зв'язки з Росією, включаючи співробітництво в галузі енергетики та транспорту, яке призвело до різкого збільшення поставок російської нафти в Китай через арктичні води.

Експерти попереджають, що наступне протистояння РФ із Заходом відбудеться в багатій ресурсами Арктиці. Довгий час цей регіон світу перебував в стороні від геополітики, але зміна клімату робить Арктику все більш цікавою з економічної точки зору.

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