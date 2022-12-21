Арктичний регіон давно є ключовим для нафтогазового сектора Росії, а також для її ядерної оборони.

Незважаючи на великі втрати на війні з Україною, Росія продовжує розвивати свої військові бази в регіонах Крайньої Півночі поблизу Арктики.

До таких висновків журналісти CNN дійшли після вивчення супутникових знімків, які видання отримало від компанії Maxar Technologies. На фото показано цілу низку російських радіолокаційних баз і злітно-посадкових смуг, які були вдосконалені за останній рік.

"Арктичний Регіон давно є ключовим для нафтогазового сектора Росії, а також для її ядерної оборони, оскільки в цьому районі розташовується значна частина сучасної ядерної зброї і підводних човнів", – йдеться в матеріалі.

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Видання зазначає, що Арктика життєво важлива для Росії ще й тому, що танення льодовиків відкриває нові морські шляхи з Південно-Східної Азії до Європи.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що нещодавня напруженість змусила альянс "подвоїти свою присутність на півночі" у відповідь на дії РФ.

"Найкоротший шлях з Росії до Північної Америки лежить через Північний полюс Арктики. Отже, стратегічна важливість цих районів не змінилася через війну в Україні. Тому ми бачимо, що Росія знову відкриває старі радянські бази, військові об'єкти", – додав Столтенберг.

Як пише СNN, війна в Україні посилила присутність НАТО в регіоні. Як тільки Фінляндія і Швеція приєднаються до альянсу, сім з восьми арктичних держав стануть членами НАТО.

При цьому, за словами генсекретаря НАТО, країни блоку все більше хвилюють потенційні диверсії проти нафтової і газової інфраструктури Норвегії. Поки російська енергетика знаходиться під санкціями, проте норвезький природний газ становить понад 20% поставок до Європи.

"Після диверсії в Балтійському морі ми подвоїли нашу присутність з кораблями, підводними човнами, морськими патрульними літаками в Балтійському і Північному морях, частково для моніторингу, для кращої ситуаційної обізнаності, але також для того, щоб надіслати меседж Росії про стримування і готовність захистити цю критичну інфраструктуру", – резюмував Столтенберг.

Ситуація в арктичному регіоні

У п'ятницю, 16 вересня, Росія почала військові навчання у східній частині Північного Льодовитого океану – якраз навпроти Аляски. Вони отримали назву "Умка-2022" і включають підготовку до потенційних бойових дій в арктичному регіоні.

У серпні 2022 року, на сьомому місяці повномасштабного російського вторгнення в Україну Генеральний секретар Північноатлантичного союзу Єнс Столтенберг заявив про те, що НАТО і Сполучені Штати повинні посилити присутність в Арктиці на тлі зростання військової активності Росії.

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