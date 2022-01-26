В адміністрації США підкреслюють, що Москва залежить від продажів енергоресурсів не менше, ніж Європа від їх поставок.

Адміністрація Джо Байдена опрацьовує з європейськими країнами і виробниками енергоресурсів у всьому світі можливості поставок палива в Західну Європу, якщо президент Росії Володимир Путін скоротить експорт нафти і газу в помсту за санкції, які будуть введені в разі вторгнення в Україну.

Про це повідомив Голос Америки.

"Ми шукаємо додаткові обсяги природного газу неросійського походження з різних регіонів світу - від Північної Африки і Близького Сходу до Азії і США", – заявив високопоставлений представник адміністрації.

Розроблюваний план покликаний заспокоїти європейських союзників, стривожених тим, що Росія може використовувати поставки енергоресурсів в якості зброї.

Москва постачає в Європу приблизно 40% споживаного нею газу, а запаси енергоносіїв в Європі в останні кілька місяців значно зменшилися через скорочення російських поставок.

Ще один високопоставлений представник адміністрації підкреслив, що експорт нафти і газу приносить приблизно половину доходів в російський федеральний бюджет, і це означає, що Москва залежить від продажів енергоресурсів не менше, ніж Європа від їх поставок.

"Якщо Росія вирішить використовувати постачання природного газу і нафти в якості зброї, це не залишиться без наслідків для російської економіки", – заявив чиновник.

Відзначається, що прес-секретар Білого дому Джен Псакі відмовилася підтвердити повідомлення про те, що Катар є однією з країн, до яких звертаються США і європейські союзники.

"Наш підхід не пов'язаний з якоюсь однією країною або окремою організацією", – заявила вона на брифінгу для журналістів у вівторок, додавши, що адміністрація працює з великими покупцями і постачальниками зрідженого природного газу, щоб при необхідності перенаправити його потоки в Європу.

Президент Байден планує зустрітися з Еміром Катару Тамімом бін Хамадом Аль Тані в Білому домі 31 січня. Білий дім повідомив, що однією з тем їхніх переговорів стане забезпечення стабільності світових поставок енергоносіїв.

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