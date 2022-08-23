Турецькі компанії можуть потрапити під санкції США в такому разі.

Адміністрація президент США Джо Байдена застерегла турецький бізнес від співпраці з російськими установами та особами, які потрапили під санкції.

Про це пише The Wall Street Journal.

22 серпня до Американської торговельної палати в Туреччині надійшов лист, у якому заступник міністра фінансів Уоллі Адейемо попередив, що турецькі компанії ризикують потрапити під санкції США, якщо будуть вести справи з підсанкційними російськими особами.

За словами особи, знайомої з листуванням, Адейемо надіслав ідентичний лист до провідної бізнес-асоціації Туреччини, Турецької промислової та бізнес-асоціації.

Ці попередження є ескалацією зусиль США змусити турецькі установи виконувати міжнародні санкції, накладені на Росію після її повномасштабного вторгнення на територію України.

"Будь-які фізичні та юридичні особи, які надають матеріальну підтримку особам, визначеним США, самі знаходяться під загрозою санкцій США", - йдеться у лісті.

У адміністрації американського президента відзначили, що турецькі банки не можуть мати кореспондентські відносини з російськими, які потрапили під санкції, зберігаючи при цьому ті самі зв’язки з американськими банками.

Раніше The Washington Post повідомляв, що влада РФ звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій.

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