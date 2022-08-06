Офіційні особи попереджають про відплату, якщо Анкара допоможе Москві ухилитися від санкцій після того, як Ердоган і Путін домовилися про розширення співпраці.

Західні столиці все більше стривожені економічним співробітництвом між президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом і Володимиром Путіним, попереджаючи про зростаючий ризик того, що держава-член НАТО може бути піддана каральним заходам відплати, якщо вона допоможе Росії уникнути санкцій.

Шість західних чиновників заявили Financial Times, що вони стурбовані обіцянкою, наданою в п'ятницю лідерами Туреччини та Росії, розширити свою співпрацю в галузі торгівлі та енергетики після чотиригодинної зустрічі в Сочі.

Один чиновник ЄС сказав, що блок з 27 членів "все більш і більш уважно" стежить за турецько-російським співробітництвом, висловлюючи стурбованість тим, що Туреччина "все більше" стає платформою для торгівлі з Росією.

Вашингтон неодноразово попереджав, що він вдарить по країнах, які допомагають Росії ухилятися від санкцій, "вторинними санкціями", спрямованими на порушення, що виходять за рамки правової юрисдикції США, проте ЄС робить це більш стримано.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо в червні зустрівся з турецькими офіційними особами і стамбульськими банкірами, щоб попередити їх, щоб вони не ставали провідником незаконних російських грошей.

Один високопоставлений західний чиновник припустив, що країни можуть закликати свої компанії і банки піти з Туреччини, якщо Ердоган виконає зобов'язання, які він виклав у п'ятницю, — вельми незвичайна загроза на адресу іншої держави-члена НАТО, яка може завдати шкоди економіці країни вартістю 800 мільярдів доларів, якщо іноземні фірми погодяться підкоритися.

Нагадаємо, Ердоган і Путін зустрілися вчора, 5 серпня. За повідомленням росіян, президент Туреччини погодився частково платити за російський газ в рублях.

Згодом Ердоган заявив, що знову запропонував главі Кремля Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану і перетворення позитивної атмосфери в конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

Після переговорів перший помічник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

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