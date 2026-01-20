Відбувається перехід до світу без правил, де діє право найсильнішого, - Макрон

На думку президента Франції, США прагнуть послабити та зробити залежною Європу.

Президент Франції Емманюель Макрон відзначає, що світ дедалі більше змінюється, коли усталені демократичні правила перестають діяти.

Як повідомляє Reuters, про це Макрон заявив під час виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

На думку президента Франції, нині спостерігається "зсув до автократії проти демократії". На його думку, про це свідчить збільшення насилля: "понад 60 воєн у 2024 році, що є абсолютним рекордом". Хоча, за його словами, деякі з цих конфліктів були врегульовані.

Макрон висловив переконання, що "конфлікт став нормою".

"Це перехід до світу без правил, де міжнародне право зневажається, і де єдиний закон, який, як здається, має значення, - це закон найсильнішого, і знову відроджуються імперські амбіції", - наголосив Макрон.

Як вважає президент Франції, американські тарифи спрямовані на те, щоби зробити Європу залежною від США. "Співпраця поступається місцем безперервної конкуренції", - переконаний Макрон.

За його словами, йдеться про конкуренцію з боку Сполучених Штатів через торговельні угоди, які "підривають експортні інтереси, вимагають максимальних поступок, і відкрито мають за мету послабити та підкорити Європу". І це поєднуються з наростанням нових тарифів, які "є принципово неприйнятними", тим більше, коли ці тарифи застосовуються як важіль проти територіального суверенітету.

США та Франція - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп оприлюднив приватне листування з Макроном. Через небажання Макрона приєднатися до ініціативи президента США зі створення "Ради миру" для Сектора Газа, де за постійне членство треба заплатити 1 млрд доларів, Трамп пригрозив французькому лідеру введенням мит обсягом 200% на французькі вина та шампанське.

