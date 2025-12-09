Канцлер Німеччини нагадав, що подібні тези раніше вже висував віце-президент США.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що деякі частини стратегії національної безпеки США є "неприйнятними" з європейської точки зору. Про це він сказав, виступаючи під час візиту до землі Рейнланд-Пфальц, передає The Guardian.

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц відреагував на останні заяви США, зокрема щодо їхньої нової стратегії національної безпеки. Він сказав, що його не здивувала стратегія "по суті", пов’язавши її з мюнхенською промовою віце-президента Дж. Д. Венса на початку цього року. За його словами, Венс висловлював аналогічні тези, виступаючи за підхід "Америка понад усе".

Мерц заявив, що елементи нової стратегії національної безпеки США неприйнятні для ЄС, і порадив президенту Дональду Трампу уникати самодіяльності.

"Щось із цього можна зрозуміти, щось можна прийняти, а щось для нас неприйнятне з європейської точки зору. Це підтверджує мою оцінку, що ми в Європі, а отже, і в Німеччині, повинні стати набагато незалежнішими від США з точки зору політики безпеки", – сказав він.

Журналісти Вloomberg також додали, що Мерц назвав легітимний лозунг "Америка понад усе". Однак, на його думку, лозунг "Америка тільки" не відповідає інтересам США.

"Вам також потрібні партнери у світі, і одним із таких партнерів може бути Європа. Якщо ви не можете мати справу з Європою, то хоча б зробіть Німеччину своїм партнером. Саме це я намагаюся зробити", – сказав Мерц, звертаючись до США.

Мерц висловив сподівання, що адміністрація Трампа "визнає, що ми є партнерами і що у нас є спільна мета, а саме - збереження свободи, безпеки та миру на нашому континенті".

Мерц припустив, що мюнхенська промова Венса допомогла підштовхнути Німеччину до масштабного розширення її збройних сил.

Реакція на нову стратегію США

Нагадаємо, що 5 грудня США опублікували нову стратегію національної безпеки, яку схвалив президент Дональд Трамп. У ній йдеться, що Європа зіткнеться з "цивілізаційним стиранням" через десятиліття економічного занепаду, а також політичних та культурних невдач.

Голова європейської дипломатії Кая Каллас виокремила у ній те, що США та Євросоюз все ще лишаються союзниками. На думку Каллас, разом США та ЄС можуть вирішувати глобальні проблеми.

Попри критику європейців, стратегія сподобалася Кремлю. Речник російського диктатора Володимира Путіна Дмитро Пєсков прокоментував її, зазначивши, що корегування стратегії США відповідають "баченню Росії".

Як зазначило видання Financial Times, у стратегії США спробували переосмислити національну безпеку з точки зору цивілізації. Однак, у визначенні цивілізації, даному адміністрацією Трампа, явно присутній сильний расовий елемент, хоча він і не сформульований прямо.

