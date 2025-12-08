Зеленський заявив, що є виклики, які Україна не зможе подолати самостійно.

У Лондоні на Даунінг-стріт проходить зустріч лідерів Британії, Франції, Німеччини та України. Однією з головних тем саміту стануть, зокрема, "мирний план" США для України, а також підтримка Києва, пише The Guardian.

Перші заяви лідерів на зустрічі

У своїй вступній промові прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив, що необхідно забезпечити справедливий і міцний мир в Україні. У відповідь президент України Володимир Зеленський підкреслив, що це "важливий момент для обговорення всіх делікатних питань".

Також український лідер наголосив на важливості єдності між Європою, Україною та США.

Відео дня

"Є виклики, які Україна не зможе подолати самостійно. Країні потрібна підтримка як США, так і європейських партнерів", - сказав Зеленський.

У відповідь на це президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у Європи є "багато козирів у рукавах". Він говорить про необхідність знайти спосіб зблизити Європу і США, щоб узгодити подальші дії для досягнення миру.

У виданні додали, що канцлер Німеччини Фрідріх Мерц сказав, що найближчі дні можуть бути "вирішальними" для всієї Європи щодо України. Він згадав мирну ініціативу США, а також наголосив, що Європа рішуче підтримує Україну і продовжуватиме підтримувати країну, оскільки "доля України - це доля Європи".

Крім того, Мерц зазначив, що скептично ставиться до деяких пунктів "мирного плану" США. Він запевнив, що саме про це він хоче поговорити з іншими лідерами.

Про що говорить тон вступних промов лідерів

Британський журналіст Якуб Крупа вважає, що похмурий тон вступних промов лідерів був вельми показовим. Він упевнений, що цей саміт дасть змогу обговорити нагальні та актуальні проблеми у врегулюванні війни в Україні.

"Усі четверо давали зрозуміти, що перебувають у складній ситуації, але запекло потребують підтримки американців, хоч би як важко це було. Не дивно, що найбільше на цьому моменті наголошував Зеленський", - написав журналіст.

Також Крупа звернув увагу на те, як Макрон зробив випад на адресу адміністрації США, заявляючи про "козирі в рукавах". Він підкреслив, що це явне відсилання до вибухових коментарів президента США Дональда Трампа на адресу Зеленського в лютому під час їхньої зустрічі в Овальному кабінеті.

Крім того, журналіст зазначив, що Мерц був єдиним лідером на зустрічі, який явно висловив скептицизм щодо деяких пропозицій США. Він нагадав, що канцлер Німеччини протягом десятиліть був одним із найзатятіших прихильників трансатлантичних відносин, але тепер, схоже, він дедалі більше сумнівається в адміністрації Трампа.

Головна проблема в переговорах щодо "мирного плану" для України

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що під час переговорів щодо мирної ініціативи, запропонованої США, сторони так і не досягли згоди щодо майбутнього Донецької та Луганської областей. Він поділився, що є бачення США, Росії та України, і в нас немає єдиної думки щодо Донбасу.

За словами президента, Україна наполягає на окремій угоді про гарантії безпеки від західних союзників, насамперед від США. Він наголосив, що українці мають знати, що буде, якщо Росія знову почне війну.

Вас також можуть зацікавити новини: