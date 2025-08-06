США вперше продадуть яхту, вилучену у зв'язку з російсько-українською війною.

Влада США остаточно вирішила продати суперяхту "Амадея", яка належить російському сенатору й олігарху Сулейману Керімову, через "надмірні витрати" на технічне обслуговування та екіпаж. Про це пише The Independent.

Її конфіскували на Фіджі в травні 2022 року - і відтоді на її обслуговування витратили понад 30 мільйонів доларів.

Яхта завдовжки 106 метрів, яка нині пришвартована в Сан-Дієго, була побудована за індивідуальним замовленням німецькою компанією Lürssen у 2017 році. Дизайн яхти розробив Франсуа Зуретті. В інтер'єрі яхти використані численні елементи з мармуру, вісім кают, салон краси, спа-салон, тренажерний зал, вертолітний майданчик, басейн і ліфт. Вона вміщує 16 гостей і 36 членів екіпажу.

Відео дня

Зазначається, що США вперше продадуть яхту, вилучену у зв'язку з російсько-українською війною. Після конфіскації її оцінювали в 325 мільйонів доларів. Переможець аукціону, ймовірно, зможе придбати її за меншу суму. Торги намічені на 10 вересня 2025 року. Щоб брати участь у них, претенденти мають внести заставу в розмірі 10 мільйонів доларів.

Яхти російських олігархів

Захід заарештував низку суперяхт російських олігархів після повномасштабного вторгнення в Україну. Учасники антикорупційних кампаній сподівалися, що ці судна будуть продані з аукціону, а виручені кошти можна буде віддати Україні. Видання Financial Times писало, що після початку повномасштабної війни майбутнє цих суперяхт залишалося невирішеним.

Вас також можуть зацікавити новини: