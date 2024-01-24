Після схвалення законодавці заявили, що адміністрація Байдена підтримує законопроект.

Комітети у закордонних справах Сенату та Палати представників США схвалили законопроект, який відкриє дорогу конфіскації російських активів та передачі їх Україні.

Нагадаємо, що ці гроші будуть направлені на відбудову після руйнувань, спричинених нападом РФ.

Якщо законопроект пройде повне голосування в Сенаті та Палаті представників та буде підписаний президентом США Джо Байденом, це дозволить здійснити першу в історії США конфіскацію активів країни, з якою вони не воюють. Після схвалення законодавці заявили, що адміністрація Байдена підтримує законопроект.

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США мають активи російського центрального банку на суму від 5 до 6 мільярдів доларів, які вони заморозили в лютому 2022 року - відразу після нападу РФ на УКраїну.

Ці дії було здійснено в координації з партнерами в Європі, Канаді та Японії, при цьому загальна сума заморожених активів російського центрального банку, що знаходяться за кордоном, становить близько 300 мільярдів доларів.

Група семи країн, пріоритетний блок, який підтримує Україну, ще не дійшла консенсусу щодо використання заморожених російських активів для відновлення України. Але дії США із закріплення формулювань та прийняття законодавства розглядаються як пріоритетний крок у залученні інших країн.

У тексті закладено, що виконавча влада має підтвердити Конгресу, що вона координує з партнерами з "Великої сімки" та іншими сторонами спільну роботу щодо конфіскації російських активів для відновлення України.

"У тексті самого законопроекту дуже чітко йдеться про необхідність багатосторонніх дій, не лише з "Великою сімкою", у ньому також згадується Австралія та кілька інших регіонів, де є російські активи", - сказав сенатор Бен Кардін (демократ від Меріленду), голова комітету .

"Нам потрібно зробити це доповнення. Україна має це мати. Це питання виживання", - додав Кардін, додавши, що законопроект про РЕПО - це спосіб чинити більший тиск на Росію, щоб вона вивела свої війська і "прийняла на себе відповідальність за заподіяний ними збитки".