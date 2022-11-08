З квітня росіянин рахується серед зниклих безвісти.

У Санкт-Петербурзі надіслали повістку корабельному кухареві, "зниклому безвісти" на крейсері "Москва".

Як пише місцеве видання "Фонтанка", рідні шукають чоловіка ще з весни. Він служив коком на крейсері і був у плаванні, коли корабель пішов на дно.

З квітня росіянин рахується серед зниклих безвісти.

Відео дня

Але вже після початку часткової мобілізації військкомат надіслав військовослужбовцю повістку, у якій чоловіка просили з'явитися для уточнення документів військового обліку.

"За неявку в зазначений час і місце без поважної причини ви можете бути притягнуті до відповідальності", - йшлося в документі.

Мати чоловіка підтвердила "Фонтанці", що отримала повістку на сина: "Плутанина якась була". Вона відмовилася від подальших коментарів щодо сина.

Крейсер "Москва" потонув

13 квітня в акваторії Чорного моря у російський ракетний крейсер"Москва" влучили українські крилаті ракети "Нептун".

За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув. У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він під час буксирування.

Після потоплення крейсера в середині квітня Міноборони РФ заявило, що екіпаж був повністю евакуйований. Однак незабаром члени сімей моряків (переважно строковиків) стали писати в соцмережах про зникнення або загибель своїх рідних, які служили на кораблі.

Довідка УНІАН. "Москва" - російський гвардійський ракетний крейсер. Входив до складу 30-ї дивізії надводних кораблів Чорноморського флоту ВМФ Росії. Побудований свого часу на суднобудівному заводі у Миколаєві, спочатку отримав назву "Слава", пізніше був перейменований у "Москву".

Вас також можуть зацікавити новини: