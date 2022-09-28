Президент наголосив, що новий санкційний пакет Європейського Союзу повинен бути "міцний, не символічний".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що восьмий санкційний пакет може бути доповнений.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні, інформуючи про сьогоднішню розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

За словами Зеленського, обговорили широке коло питань – політичні, фінансові, оборонні, енергетичні.

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"Звичайно, торкнулися енергетичних питань, зокрема постачання газу у Європу та диверсії на газогоні "Північний потік". Обговорили з паном канцлером підготовку нового санкційного пакету Європейського Союзу – маємо разом зробити його справді міцним, не символічним. Станом на сьогодні ще є чим доповнити восьмий санкційний пакет", - сказав Зеленський.

Щодо обговорення оборонної тематики, то, за словами Зеленського, він підкреслив про очікування Україною системи протиракетної оборони від Німеччини.

"Предметно обговорили й інші пункти оборонної взаємодії – їх доволі багато, вони зрозумілі", - зазначив президент.

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Новий пакет санкцій проти Росії: що відомо

28 вересня керівник Офісу президента України Андрій Єрмак повідомив, що Єврокомісія у новому пакеті антиросійських санкцій пропонує заборонити імпорт російських продуктів на 7 млрд євро.

Передбачається запровадити нові експортні обмеження, а також заборонити європейським громадянам обіймати керівні посади у держкомпаніях РФ.

Водночас, наголосив він, важливо "працювати ефективніше із впровадженням обмеження ціни на російську нафту".

Раніше, 27 вересня, міністр з питань Європи та закордонних справ Франції Катрін Колонна заявила, що у Європейському Союзі працюють над якомога швидшим запровадженням нових санкцій проти Росії за проведення псевдореферендумів на окупованих нею українських територіях.

Після псевдореферендумів ЄС вирішив запровадити восьмий пакет санкцій проти РФ. Обмеження цін на нафту у пакет, скоріш за все, не включать, тому що все ще обговорюються деталі.

США та Європейський Союз готуються запровадити нові санкції проти Росії. Йдеться про новий механізм контролю за імпортом та експортом з РФ.