Український президент зазначив, що росіянам є, за що боротися у своїй країні.

Президент України Володимир Зеленський в черговий раз звернувся до росіян, закликавши їх боротися за свої права і життя і не "лізти" в Україну.

Про це він сказав у своєму традиційному вечірньому відеозверненні.

"Що стосується ситуації на фронті, для нас все зрозуміло. Тому повторюю ще раз... Для тих, хто розуміє тільки російською. Хочете жити - біжіть. Хочете жити - здавайтеся в полон. Хочете жити - боріться на своїх вулицях за свою свободу. У вас і так все забрали. Або у кого-то з вас є нафтові вишки? Є палаци? Є виноградники? Може, є яхти? Або якийсь банк? За що ви взагалі боретеся?" - підкреслив Зеленський.

Відео дня

Український президент зазначив, що росіянам є, за що боротися у своїй країні.

"У вас є тільки кредити, щось ввечері пожерти і тепер - мобілізація. Боріться за своє! Не лізьте на нашу землю, в нашу душу і в нашу культуру", - сказав Зеленський.

Як повідомляв УНІАН, 24 вересня президент Зеленський звернувся до росіян через мобілізацію в Росії, підкресливши, що зараз - "ключовий момент, коли вирішується, чи закінчиться ваше життя".

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

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