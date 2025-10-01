План, який буде розгорнуто в країнах на східному фланзі, обійдеться в мільярди доларів і буде заснований на можливостях, перевірених на полі бою в Україні.

Європейський союз заявив, що поспіхом будуватиме "стіну безпілотників" уздовж своїх кордонів із Росією та Україною після серії інцидентів із безпілотниками в повітряному просторі НАТО. Про це пише The Washington Post.

Зазначається, що вони продемонстрували вразливість альянсу на чолі зі США перед дешевою, але високолетальною зброєю, яка змінила характер військових дій.

"Стіна безпілотників" - це не стіна, а мережа датчиків, глушників сигналів і багаторівневих військових технологій для виявлення і перехоплення невеликих безпілотників, які літають зграями або досить низько, щоб прослизнути повз стандартні радари", - сказано в статті.

План, який буде розгорнутий у країнах на східному фланзі, обійдеться в мільярди доларів і буде заснований на можливостях, перевірених на полі бою в Україні, де безпілотники - в небі, на суші і на морі - часом знищували набагато дорожчу традиційну військову техніку і транспортні засоби.

Важливо, що країни Східної Європи наполягають на необхідності розробки плану захисту від безпілотників. Але ця ідея набула нової актуальності після нещодавніх вторгнень у повітряний простір НАТО, зокрема в Польщі, Естонії, Румунії та Данії.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав, що реакція на порушення повітряного простору Польщі та Естонії, включно з підйомом винищувачів по тривозі, продемонструвала готовність альянсу "захищати кожен дюйм союзної території". Однак інші офіційні особи заявили, що ці інциденти оголили ризик того, що НАТО покладатиметься на дорогу зброю для збиття набагато дешевших безпілотників. Джузеппе Спатафора, аналітик Інституту досліджень безпеки ЄС і колишній політичний радник НАТО, сказав:

"Протилежна сторона може просто продовжувати кидати у вас снаряди. Існує лише певна кількість винищувачів, кожен з яких несе певну кількість боєприпасів, які, як правило, є доволі високотехнологічними і дорогими. Їх не можна просто так витратити. Хоча НАТО має оборонний потенціал найвищого рівня. Його недостатньо для боротьби з дешевими безпілотниками, які можна запускати натовпами і завдавати величезної шкоди".

Комісар ЄС з оборони Андрюс Кубілюс заявив, що представники 10 країн ЄС, які межують з Україною, Росією та країнами Балтійського моря, на зустрічі в п'ятницю, в якій узяли участь представники НАТО та України, погодилися з необхідністю створення "метафоричної" стіни від безпілотників.

"Ми повинні визнати, що наразі наша ефективність у боротьбі з безпілотниками не на тому рівні, який нам потрібен", - сказав він, додавши, що тепер чиновники зосередяться на технічних і фінансових деталях і домагатимуться схвалення від своїх лідерів і сусідів по ЄС.

Європейські чиновники зазначили, що пропонована стіна від безпілотників діятиме вздовж східного кордону від Фінляндії до Болгарії в рамках планів ЄС витратити сотні мільярдів доларів на оборону до 2030 року.

Проєкт спиратиметься на фінансування, включно з новою кредитною програмою на 150 мільярдів євро, ініційованою для стимулювання спільних закупівель зброї, тоді як лідери намагаються переконати своїх виборців підтримати збільшення витрат. Кубілюс заявив, що пріоритетом є система виявлення, і що, за оцінками експертів, вона може бути готова через рік.

На думку Андерса Фога Расмуссена, колишнього генерального секретаря НАТО, це занадто повільно:

"Питання в їх розгортанні та закупівлі. Я закликаю уряди прискоритися".

Інші вважають, що ЄС необхідно більше діяти і менше говорити.

"Є відчуття, що нам потрібно вийти за рамки декларацій про те, що "Європа повинна це зробити", і почати діяти. Безпілотники - одна з таких речей", - сказав європейський чиновник.

Зальоти російських безпілотників у ЄС

Раніше The Times писало, що НАТО готове розглянути посилення правил застосування сили на східному фланзі, щоб спростити можливість збивати російські літаки-порушники.

Зокрема, вже зараз посилюється спостереження в районі Балтійського моря, куди було направлено туди фрегат протиповітряної оборони і низку неуточнених систем розвідки і спостереження. Деякі держави НАТО, які знаходяться дуже близько до Росії, закликають альянс піти на більш рішучі кроки та знизити поріг застосування сили.

