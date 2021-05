Про сухопутну операцію безпосередньо на території сектора мова поки не йде.

Наземні сили ізраїльських військових до теперішнього моменту не входили в Сектор Гази.

Про це повідомив телеканал Sky News Arabia.

Як заявило телеканалу джерело в палестинських спецслужбах, ця інформація не відповідає дійсності.

"Спростовуємо інформацію ряду ЗМІ про наземне вторгнення в сектор", - заявив офіційний представник ЦАХАЛа Авіхай Едрі.

Також видання The Times of Israel повідомило, що танкові обстріли ще не можна вважати початком сухопутної операції Ізраїлю в секторі Гази. У самому ЦАХАЛІ пізніше також підкреслили, що бойова техніка і солдати не перетинали кордон сектора Гази. Видання пояснює, що деякі формулювання, використані представниками армії оборони Ізраїлю, ввели в оману західні ЗМІ, які повідомили про старт сухопутної операції на території Гази. The Times of Israel пише, що дійсно деякі ізраїльські військові знаходяться в тій частині сектора Гази, яка де-факто контролюється Ізраїлем.

Раніше прес-служба армії оборони Ізраїлю повідомила, що її повітряні та наземні підрозділи "атакують Газу".

Загострення палестино-ізраїльського конфлікту

Ракетні удари між Ізраїлем і сектором Газа тривають з 10 травня.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що Палестинські угруповання ХАМАС і «Ісламський джихад» заплатять високу ціну за дії проти Ізраїлю.

Глава Політбюро ХАМАСА Ісмаїл Ханія поклав всю відповідальність за те, що відбувається в регіоні на Ізраїль.

Також в ізраїльських містах Лоді та Єрусалимі спостерігаються масові заворушення. У Лоді ввели надзвичайний стан.

Увечері 12 травня президент США Джо Байден провів телефонні переговори з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньяху. Вони обговорили загострення конфлікту з ХАМАСом в секторі Газа. Джо Байден висловив сподівання, що незабаром цей конфлікт буде завершений.

Одна з ракет, випущених терористичним угрупуванням ХАМАС по території Ізраїлю, пробила систему захисту "Залізний купол".

Влада Ізраїлю повідомила про загибель 16 членів збройного підрозділу ХАМАС в результаті обстрілу сектора Газа. За даними органів охорони здоров'я Палестини, з моменту початку ескалації конфлікту в Газі було вбито щонайменше 56 осіб. В Ізраїлі, за даними влади, загинули шестеро людей.

