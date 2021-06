Московський кореспондент New York Times Волтер Дюранті применшував кількість жертв штучного голоду, який влада СРСР влаштувала в радянській Україні.

Учасники кампанії за визнання геноциду відновили заклики позбавити Пулітцерівської премії сумнівного журналіста, який заперечував голод, організований режимом Йосипа Сталіна.

Комітет США з питань обізнаності про Голодомор в Україні (US Committee for Ukrainian Holodomor Genocide Awareness) подав петицію з вимогою скасувати рішення про присвоєння нагороди Волтеру Дюранті в 1932 році. Петиція з'явилася якраз перед цьогорічною Пулітцерівською церемонією, яка пройде 11 червня, - пише The Telegraph.

Читайте такожШтат Техас визнав Голодомор геноцидом українського народуДюранті - британський журналіст родом з графста Мерсісайд. Він закінчив Кембриджський університет. У США йому присвоїли найпрестижнішу премію в сфері журналістики за серію есе і репортажів з Москви, які були опубліковані в New York Times і New Yorker у 1931 році. Невдовзі після того Дюранті заперечував інформацію про те, що в селах України, Росії й Казахстану люди помирають від голоду. Через це його ім'я стало синонімом приховування звірств авторитарних режимів.

В березні 1933 року в своїй статті Дюранті публічно атакував репортажі валійського журналіста Гарета Джонса, який писав про Голодомор. Репортер New York Times називав роботи свого колеги "великою страшилкою". Натомість він наполягав, що "умови хоч і погані, але голоду немає". Дюранті запевняв, що "ніхто не помирає від самого голоду, хоча... поширена смертність від хвороб через недоїдання".

"Оманливе" висвітлення

New York Times опублікував на своєму сайті заяву, в якій називає репортажі Дюранті з СРСР "оманливими" і визнає, що його репортажі "сильно дискредитували його роботу".

Читайте такожThe Economist: Фільм про Голодомор в Україні показує, якою героїчною має бути журналістикаРада Пулітцерівської премії двічі відмовлялася позбавляти Дюранті нагороди. Після перегляду його робіт в 2003 році в організації зауважили, що статті, за які йому присудили премію, "серйозно недотягують" до сучасних журналістських стандартів. Але рада не знайшла "чітких і переконливих доказів умисної омани". Статті, які принесли Дюранті перемогу, були написані до скандалу через замовчування Голодомору.

The Telegraph пише, що колективізація Йосипа Сталіна й примусове вилучення зерна вбили мільйони громадян СРСР на початку 1930-х років. Історики досі сперечаються про кількість загиблих і те, чи голод був умисне створений. І якщо так, то чи відповідає це юридичному визначенню геноциду.

В Україні, де померли близько 3,9 мільйони людей, ті події називають Голодомором і вважають геноцидом, націленим проти української національної ідентичності. Деякі історики переконані, що в Казахстані, де від голоду тоді загинули 1,5-2,3 мільйони людей, теж був організований геноцид.

Росія засудила радянську політику, яка призвела до голоду, але відмовляється визнавати це геноцидом. В Москві стверджують, що немає доказів, які б говорили про те, що ця політика була націлена проти конкретних народів. Пулітцерівська рада не прокоментувала нові заклики щодо Дюранті.

