Танкери, пов'язані з Росією, уникають шведських вод: Bloomberg розкрив причину

Дані відстеження суден показують, що більшість російських танкерів не слідували за своїм звичним маршрутом.

Нафтові танкери, що перевозять російську нафту через Балтійське море, уникають шведських вод після того, як країна почала заходити на судна в морі для перевірки їхніх документів.

Дані відстеження суден, зібрані Bloomberg, показують, що з 22 санкціонованих танкерів, що рухалися маршрутом з 7 квітня, 13 йшли на південь від данського острова Борнхольм замість більш звичного північного маршруту ближче до Швеції, який вони використовували раніше.

Зазначається, що це знаменує собою явну зміну маршруту, оскільки танкери, підозрювані в приналежності до флоту, що перевозить російську нафту, схоже, змінюють курс, щоб уникнути шведських санкцій.

Ці дані, які узгоджуються з висновками нещодавнього репортажу шведського мовника TV4, є ще однією ознакою того, що більш агресивний моніторинг так званого тіньового флоту Росії змушує кораблі обирати нові, потенційно довші маршрути з вищими витратами на паливо.

В виданні підкреслили, що ці судна, які часто погано обслуговуються, мають нерівномірне страхування та непрозорі прапори, розглядаються як ключовий засіб для Росії продовжувати експорт сирої нафти для фінансування війни в Україні.

"Росія звернулася до цього флоту після того, як санкції змусили багато основних танкерів відмовитися від вантажів країни. Відтоді західні країни почали запроваджувати прямі санкції проти частин тіньового флоту", - йдеться у матеріалі.

Аналіз, проведений наприкінці березня, показав, що пов'язані з Росією танкери уникали Ла-Маншу після того, як уряд Великої Британії погрожував їх арештувати, іноді плаваючи на північ від Шотландії, щоб уникнути заборони.

"Зміна в Балтійському морі відбулася після того, як шведська берегова охорона вилучила судна Sea Owl 1 та Caffa у березні через підозри, що вони пливуть під чужими прапорами. На початку квітня посадовці також піднялися на борт Flora 1 за підозрою у витоку нафти. Це звинувачення не було доведено, і судно було звільнено", - мовиться у матеріалі.

Затримання суден РФ

Як повідомляв УНІАН, на початку квітня берегова охорона Швеції заявила про затримання нафтового танкера в Балтійському морі, який, імовірно, входить до так званого російського "тіньового флоту" і може бути джерелом розливу нафти довжиною близько 12 км поблизу острова Готланд.

Йдеться про судно Flora 1, яке затримали біля південного узбережжя Швеції. За даними MarineTraffic, танкер вирушив із російського порту Приморськ, однак його кінцевий пункт призначення залишається невідомим.

У відомстві зазначили, що розлив нафти, ймовірно, не досягне узбережжя. Водночас уже розпочато розслідування за підозрою в екологічному злочині. Також повідомляється, що судно, ймовірно, перебуває у санкційному списку ЄС, а його прапор залишається невизначеним.

